Samsung ne va pas abandonner les processeurs Exynos mais pas pour le haut de gamme

Ces caractéristiques sont si difficiles à égaler pour les autres fabricants de modems 5G, ou du moins à égaler avec la même enveloppe énergétique, qu’Apple a renoncé à développer sa propre puce modem 5G pour le moment, et a livré tous les modèles d’iPhone 14 avec un modem basé sur l’actuel chouchou X65 de Qualcomm. Idem pour la plateforme Exynos de Samsung qui ne peut, pour l’instant, développer un modem capable de rivaliser avec le X70 de Qualcomm en termes de consommation et de fonctionnalités.

Au lieu d’augmenter les vitesses de téléchargement en gigabits comme elle l’a fait avec les précédentes générations de Snapdragon X65, X60, X55 et X50, Qualcomm a décidé de s’en tenir à la capacité de 10 gigabits du modem qui équipe actuellement des smartphones comme la série Galaxy S22, et de se concentrer sur l’ajout de fonctions supplémentaires et de capacités d’intelligence artificielle au nouveau modem. Qualcomm affirme qu’il s’agit du premier processeur IA 5G au monde intégré à un système modem-RF.

La gamme Exynos n’est pas morte pour autant, malgré le fait que les Galaxy S23 , S23+ et S23 Ultra seront apparemment tous équipés de puces Snapdragon 8 Gen 2 uniquement, quelle que soit la région géographique dans laquelle ils seront vendus. Samsung placera encore des processeurs Exynos dans 26 % de ses smartphones en 2023 , indique le rapport, bien que principalement sur l’entrée et le milieu de gamme du spectre.