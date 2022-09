Le futur Vivo X Fold Plus apparaît dans la liste des appareils pris en charge par Google Play

Le mois dernier, Samsung a annoncé sa dernière génération de smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4. Ils sont équipés du dernier et meilleur chipset de Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1, ce qui leur confère une grande puissance de feu. Cependant, les derniers smartphones pliables de Samsung pourraient bientôt faire face à une forte concurrence.

Il semble que Vivo pourrait bientôt sortir son prochain smartphone pliable. Comme MySmartPrice l’a d’abord rapporté, le prochain smartphone de la société a été repéré sur la liste des appareils pris en charge par Google Play, ce qui laisse entendre que son lancement est certainement proche.

La liste révèle également le nom exact du smartphone de Vivo. Auparavant, la rumeur pensait que le nom commercial de l’appareil serait Vivo X Fold S. Cependant, dans la liste des appareils, le pliable est enregistré sous le nom de Vivo X Fold Plus et porte le numéro de modèle V2229A.

Le Vivo X Fold Plus a également été récemment repéré sur Geekbench. Selon le listing, le nouvel appareil de Vivo sera équipé du processeur Snapdragon 8+ Gen 1. Le modèle testé avait 12 Go de RAM, mais Vivo proposera probablement son nouveau smartphone avec d’autres options de RAM également. Dès sa sortie de la boîte, le nouveau smartphone sera livré avec Android 12.

Selon la rumeur, le Vivo X Fold Plus sera doté d’une batterie d’une capacité de 4 700 mAh, offrant un support à la charge rapide filaire de 80 W et sans fil de 50 W. Selon la rumeur, le nouveau smartphone de Vivo disposera d’un écran AMOLED full HD+ de 6,53 pouces à l’extérieur et d’un écran de 8,03 pouces à l’intérieur, les deux supportant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 4 possède un écran de 7,6 pouces à l’intérieur et un écran de 6,2 pouces à l’extérieur.

Un lancement à l’international ?

Concernant les caméras, nous nous attendons à ce que le Vivo X Fold Plus ait une configuration à quatre caméras à l’arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur de portrait de 12 mégapixels avec un zoom 2x, une caméra ultra-large de 48 mégapixels, et un capteur périscope de 8 mégapixels. Quant à la caméra frontale, nous nous attendons à ce qu’elle soit de 16 mégapixels.

Bien que le lancement du nouveau smartphone de Vivo soit définitivement proche, nous ne savons toujours rien sur le prix du nouveau smartphone ou s’il sera disponible dans le monde entier. Le X Fold de Vivo, que la société a lancé en avril, n’est disponible qu’en Chine. Néanmoins, nous espérons que Vivo décidera de vendre son nouveau pliable à l’échelle mondiale cette fois-ci.