Le casque AR/VR d’Apple sera-t-il lancé lors de l’événement du 7 septembre ?

Comme Apple l’a fait pour un certain nombre d’événements récents, la société a une fois de plus publié un Easter Egg en réalité augmentée pour son prochain événement spécial. Pour fêter cet événement et nous plonger dans le monde de la théorie du complot, la société a publié une expérience de réalité augmentée dans le cadre de l’annonce.

L’événement « Far Out » de septembre d’Apple, au cours duquel sera lancé le tout nouvel iPhone 14 (ainsi que les dérivés), sera-t-il l’occasion de présenter le casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée (AR/VR) dont on parle depuis longtemps ? À l’heure où j’écris ces lignes, Apple n’a encore rien dit d’officiel. Mais certains analystes de renom partagent leurs prédictions sur la sortie de son casque AR/VR.

Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple, a été le premier à publier l’expérience de réalité augmentée et, bien sûr, il remporte également la palme de la plus fluide. L’expérience de réalité augmentée place le logo Apple de l’événement « Far Out » à venir directement dans votre propre environnement. Avec cette expérience, vous pouvez vous approcher et entrer dans l’expérience où le logo Apple vous traversera directement.

Bon, nous entrons maintenant dans le domaine de la théorie du complot.

Selon un rapport de 9to5Mac, les célèbres analystes d’Apple Jeff Pu et Ming-Chi Kuo ont initialement suggéré que le lancement du casque AR/VR est probable à la fin de 2022. Cependant, comme le désordre de l’approvisionnement persiste, Kuo affirme que le géant technologique a déjà déplacé le lancement de son casque AR/VR à une date beaucoup plus tardive, peut-être au premier semestre de l’année prochaine.

Néanmoins, Apple s’apprête à présenter son tout nouveau smartphone phare, la série d’iPhone 14, qui, selon les rumeurs, comprendra l’iPhone 14 standard, l’iPhone 14 Plus ou Max, l’iPhone 14 Pro et le haut de gamme, l’iPhone 14 Pro Max.

De plus, le géant à la pomme croquée pourrait lancer la nouvelle Apple Watch Series 8 et une Apple Watch SE améliorée et abordable. Enfin, elle devrait également présenter la nouvelle génération d’AirPods Pro.