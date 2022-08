Une source rapporte de nouveaux détails de conception du Galaxy S23 Ultra

Bien sûr, le Galaxy S23 Ultra, ainsi que le modèle standard et plus, ne verront probablement pas le jour avant 2023, mais pourquoi attendre si longtemps alors que vous pouvez déjà obtenir une image assez claire de ce à quoi ressemblera le géant équipé du Snapdragon 8 Gen 2 ? Si vous avez un Galaxy S22 Ultra à proximité, vous pouvez presque dire que vous regardez le Galaxy S23 Ultra, qui n’est pas encore sorti.

Si l’on en croit les diverses rumeurs, le Galaxy S23 Ultra et son prédécesseur pourraient être identiques à l’arrière, du moins à première vue, et si l’on en croit Ice Universe, dont les dires sont « 100 % confirmés ».

100% confirmed that the Samsung S23 Ultra will maintain the exact same camera design as the S22 Ultra, I think this design is good and can continue to be used, it is simple and natural. pic.twitter.com/wzZZUEOcIi

—Ice universe (@UniverseIce) August 25, 2022