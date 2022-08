Selon une source, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro de Google seront lancés le 6 octobre

Officiellement présentés il y a presque trois mois, les prochains smartphones haut de gamme de Google ne sont pas encore entièrement connus… pour une raison assez évidente. Bien que le géant de la recherche ait essentiellement essayé de lutter contre les fuites non autorisées en présentant les Pixel 7 et Pixel 7 Pro dans toute leur gloire des mois avant leur lancement réel, ledit lancement est encore loin.

L’une des grandes choses que la société voulait sans doute garder secrètes était le calendrier de sortie des deux flagships fonctionnant sous la version native d’Android, mais comme tant de fois par le passé, c’est là que Jon Prosser de Front Page Tech intervient.

Voici les dates que vous devez encercler dans votre calendrier

6 octobre : précommandes des Pixel 7 et Pixel 7 Pro

13 octobre : début de la disponibilité des Pixel 7 et Pixel 7 Pro

Cette information émane de « sources très réputées » citées par Prosser qui, sans surprise, ne seront pas nommées. Naturellement, Google prévoit également d’organiser un événement d’annonce en bonne et due forme pour le très attendu duo Pixel 7, qui devrait coïncider avec le début des précommandes du 6 octobre susmentionné.

Les expéditions réelles et les ventes en magasin sont alors susceptibles de démarrer juste une semaine plus tard, contrairement à l’année dernière, lorsque les Pixel 6 et 6 Pro ont été officiellement annoncés le 19 octobre et commercialisés le 28 octobre.

Google veut faire vite

Il est certainement utile de souligner que Big G semble vouloir accélérer le calendrier de disponibilité des Pixel 7 et 7 Pro par rapport à leurs précurseurs, et bien que quelques semaines puissent ne pas sembler si importantes, cela suggère certainement que nous pourrions avoir affaire à des produits plus matures et raffinés cet automne. À moins, bien sûr, que les plans de la société ne changent d’ici le début du mois d’octobre, ce qui est toujours possible et s’est déjà produit par le passé pour Google et d’autres grandes marques de téléphonie mobile comme Samsung.

Les 6 et 13 octobre, sont des jeudis, au cas où vous vous poseriez la question, tombant en ligne avec le jour de la semaine où le duo Pixel 5 de 2020 et Pixel 6 de 2021 a commencé à se vendre. Il est intéressant de noter qu’aucun smartphone Pixel dans l’histoire de la famille n’a jamais été publié seulement 7 jours après une annonce, ce qui suggère encore que Google a une emprise sans précédent sur la fabrication.

Nous nous attendons à ce que les nouveaux smartphones suivent les traces des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Cela signifie un écran OLED de 90 Hz et une configuration à double caméra arrière pour le Pixel 7 standard et un panneau OLED de 120 Hz et un système à triple caméra arrière pour le modèle Pro. Google devrait également proposer un chipset Tensor de seconde génération dans les nouveaux smartphones.