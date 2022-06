IKEA lance un nouvel outil de conception virtuelle pour imaginer du nouveau mobilier chez vous

Ce mercredi 22 juin, IKEA a annoncé le lancement d’un outil de conception virtuelle pour aider ses clients à imaginer ce que certains meubles pourraient donner chez eux.

Selon The Verge, les clients peuvent scanner leur pièce en utilisant l’application iOS de l’entreprise, alimentée par l’application IKEA Kreativ Scene Scanner. Une fois l’application téléchargée, les clients peuvent effacer leurs meubles existants, puis placer les meubles virtuels à la place, afin de voir s’ils correspondent au décor de leur pièce.

Si vous n’êtes pas à l’aise pour scanner votre pièce, vous pouvez choisir parmi les 50 salles d’exposition virtuelles disponibles dans l’application où vous pouvez placer les meubles.

Selon Crast, cette fonctionnalité a pour but d’encourager les clients à commander les meubles pour de vrai après avoir examiné leurs versions virtuelles. L’application Kreative Scene Scanner a été créée par Ingka Group, qui est le plus grand franchisé des magasins IKEA. Selon Jon Porter, de The Verge, même si l’application et l’expérience sont utiles, elles peuvent être un peu restrictives.

Les utilisateurs n’ont pas la possibilité de se promener dans les salles d’exposition virtuelles, mais l’application place les meubles aux bons endroits, de sorte qu’elle vous montre avec précision à quoi ressemblera votre maison après l’achat. En outre, l’application ne vous permet pas d’ignorer le processus de mesure de vos pièces, qui est nécessaire pour s’assurer que les meubles s’adapteront.

Pas encore disponible sur Android

Pour utiliser l’application IKEA, vous devez commencer par le processus de numérisation. Les utilisateurs devront prendre une série de photos de leur chambre ou d’autres parties de leur maison dans lesquelles ils souhaitent placer les meubles. Il leur sera également demandé de prendre une photo panoramique et d’agiter leur smartphone dans un mouvement en 8 pour capturer le visuel exact de la zone.

Cette partie du processus s’applique uniquement aux utilisateurs d’iPhone, car elle n’est pas encore disponible pour les utilisateurs d’Android. En outre, l’application sera déployée pour les utilisateurs d’Android à la mi-2022.

Une fois le scan effectué, les utilisateurs obtiendront une image qu’ils pourront modifier depuis l’application ou le site Web de IKEA. Les utilisateurs devront ensuite vider leurs meubles existants et ajouter des meubles virtuels à la pièce. À l’heure actuelle, IKEA Kreativ compte environ 12 000 articles dans son catalogue, dont des tapis, des meubles, des accessoires et des décorations murales.

Kelly Gardner, porte-parole de IKEA, a déclaré que l’entreprise prévoyait de prendre en charge d’autres catégories de produits, comme les meubles montés au plafond et les textiles, en 2023.

L’avenir de IKEA Kreative

Même si les utilisateurs ne peuvent visualiser leurs meubles virtuels que sur une photo 2D, et même si cela peut être restrictif, cela reste un outil très utile. Contrairement à la précédente application de IKEA, cette nouvelle version est plus précise pour montrer à quoi ressemblent les meubles dans les pièces, leur couleur, leur taille et leur design.

Testée pour la première fois en avril 2021, IKEA Kreative a d’abord été déployée auprès d’un million de clients et a immédiatement reçu des critiques positives. L’entreprise a déclaré avoir d’autres projets pour l’application à l’avenir et l’étendre à d’autres pays. IKEA travaille également sur le moyen de changer les couleurs de la peinture sur le mur.

IKEA Kreativ est disponible dès maintenant aux États-Unis, et un lancement dans d’autres pays est prévu pour l’année prochaine. Il est possible d’y accéder depuis l’application iOS existante de IKEA (nécessaire pour scanner les pièces) ou par son site Web.