La mise à jour de votre Pixel intègre plusieurs informations utiles dans l’écran de verrouillage

L’une des meilleures parties de la possession d’un téléphone Pixel est l’assaut régulier de mises à jour. La dernière mise à jour des fonctionnalités de Google pour les smartphones Pixel ajoute encore plus de fonctionnalités à En bref, un widget conçu pour faire apparaître des informations importantes sur les écrans d’accueil et de verrouillage.

Il y a également un nouveau raccourci qui offre un accès plus facile aux cartes de vaccin et une nouvelle application de remixage musical créée en collaboration avec Teenage Engineering. La mise à jour commencera à être déployée aujourd’hui pour les Pixel 4 et plus.

Le widget En bref est l’une des fonctionnalités phares du Pixel, offrant un rapide résumé des informations importantes sur l’écran d’accueil et de verrouillage. Avec cette dernière mise à jour, il sera en mesure d’afficher un flux vidéo d’une sonnette Nest connectée directement sur l’écran de verrouillage, de sorte que vous n’aurez pas à ouvrir une notification pour voir qui appelle. Il pourra également vous rappeler d’éteindre la lampe de poche de votre smartphone si elle est laissée allumée, et Google ajoute qu’il travaille sur une mise à jour pour offrir des alertes sur la qualité de l’air lorsque vous vous trouvez dans une zone polluée. Ces fonctionnalités s’ajoutent à d’autres fonctionnalités récemment ajoutées dans En bref, comme les alertes de tremblement de terre et l’amélioration des informations sur la batterie des appareils Bluetooth.

Les cartes de vaccination stockées sur les smartphones Pixel sont également plus faciles d’accès, avec une nouvelle option permettant d’ajouter un raccourci pour afficher des captures d’écran de ces cartes sur l’écran d’accueil. Les informations sur les vaccins peuvent déjà être ajoutées sur les appareils Android et accessibles par un raccourci lorsqu’elles sont prises en charge, mais la nouvelle fonctionnalité devrait fonctionner sur toute carte de vaccin pouvant faire l’objet d’une capture d’écran, ce qui signifie que le support devrait être beaucoup plus large. Cette fonction est disponible au Canada, aux États-Unis et en Australie.

Ensuite, Pocket Operator for Pixel est une nouvelle application conçue pour permettre aux propriétaires de Pixel de remixer du contenu vidéo en superposant des sons et en ajoutant des effets visuels pour créer des rythmes et des motifs. Elle a été conçue en collaboration avec Teenage Engineering et porte le nom de la gamme de synthétiseurs de poche de la société suédoise d’électronique. L’application peut être téléchargée sur le Play Store depuis ce lien.

D’autres mises à jour mineures

Il y a également quelques ajouts plus mineurs. Le mode conversation, une fonction d’accessibilité qui tente d’amplifier les sons importants et de filtrer les bruits de fond pour les personnes malentendantes, quitte la version bêta après son lancement en décembre dernier. Les filtres Google Photos annoncés lors de la conférence Google I/O, conçus pour représenter plus fidèlement les différentes teintes de peau, sont désormais disponibles.

Trois fonds d’écran LGBTQ+ sont publiés à l’occasion du mois des fiertés. Enfin, des fonctionnalités telles que la détection des accidents de voiture et la traduction des conversations dans les messages sont étendues à d’autres pays (le Canada pour la première ; la Chine traditionnelle, le néerlandais, la Corée, la Thaïlande et le turc pour la seconde).