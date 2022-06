Le nom de la série Samsung Galaxy Watch 5 a peut-être été confirmé

Samsung se prépare à lancer sa série Galaxy Watch de nouvelle génération sur le marché dans les prochains mois, et nous avons déjà vu plusieurs rumeurs entourant les prochaines smartwatches.

Maintenant, selon des preuves découvertes dans l’application Samsung Health, nous avons les noms officiels des prochains modèles de Galaxy Watch. Il est également révélé que Samsung pourrait éliminer la série Galaxy Watch Classic.

Selon un récent rapport de 9to5Google, en plus de la mise à jour de la Galaxy Watch 4, Samsung a également publié une mise à jour bêta pour l’application Samsung Health, portant le numéro de version à 6.22.0.069. Bien que la mise à jour n’ait pas ajouté de nouvelles fonctionnalités à l’application, elle a ajouté un support pour les prochaines smartwatches Galaxy Watch 5 et 5 Pro de Samsung.

Maintenant, il est intéressant de noter qu’il n’y a aucune mention d’une Galaxy Watch 5 Classic dans l’application Samsung Health. Cela nous amène à penser que Samsung pourrait abandonner la série Galaxy Watch Classic avec le lancement de la série Galaxy Watch 5.

De plus, comme le souligne 9to5Google, les images de remplacement (qui apparaissent à côté de chacun des modèles) de la Galaxy Watch 5 et de la 5 Pro utilisent une représentation de la Galaxy Watch 4. Cela pourrait signifier que la série Galaxy Watch 5 pourrait venir avec un design sportif, un peu comme son prédécesseur.

Un lancement en août

Cependant, en dehors de cela, on ne sait pas grand-chose actuellement sur la prochaine série Galaxy Watch 5. Bien que certains rapports suggèrent que Samsung pourrait supprimer la bague tournante sur ses prochaines smartwatches, et pourrait également intégrer un capteur de thermomètre et venir avec des améliorations de la batterie. On s’attend également à ce que la montre soit dotée d’un verre en saphir et d’une structure en titane, ce qui pourrait entraîner un prix élevé.

La nouvelle série Galaxy Watch 5 devrait être lancée en août, aux côtés des smartphones Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4.