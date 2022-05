Assassin’s Creed Origins et For Honor disponibles sur le Xbox Game Pass en juin

Assassin's Creed Origins et For Honor disponibles sur le Xbox Game Pass en juin

Microsoft a confirmé le mois dernier que d’autres jeux Ubisoft arriveraient sur Game Pass à l’avenir. Les deux premiers titres qui rejoindront le service de jeux Xbox Game Pass d’ici la fin du mois de juin seront Assassin’s Creed Origins et For Honor : Marching Fire Edition, a révélé le géant de Redmond en avril.

Bien que Microsoft n’ait pas exactement dit quand ces jeux seront disponibles sur Game Pass, leurs dates de sortie ont été révélées dans la section « coming soon » de Game Pass sur les consoles Xbox, rapporte VGC. Si vous mourez d’envie de jouer à Assassin’s Creed Origins d’Ubisoft, il semble que vous n’aurez pas à attendre trop longtemps.

Selon Microsoft, Assassin’s Creed Origins rejoindra la bibliothèque Game Pass pour le cloud, la console et le PC (depuis l’application Ubisoft Connect) dès le 1er juin. En revanche, For Honor : Marching Fire Edition ne sera disponible sur le Game Pass pour les mêmes plateformes que le 7 juin.

Il est peu probable que ce soit une simple coïncidence le fait qu’Ubisoft prévoit de publier cette semaine un patch qui permettra à Assassin’s Creed Origins de fonctionner à 60 fps sur Xbox Series X|S et PlayStation 5 pour la rétrocompatibilité.

Le plein de jeux

Dans le même ordre d’idées, un autre titre confirmé pour le mois prochain est Shadowrun Returns, qui devrait arriver sur le Game Pass le 21 juin. Toutefois, on peut supposer que beaucoup d’autres jeux seront ajoutés au Xbox Game Pass le mois prochain. Au moins une douzaine de nouveaux jeux sont ajoutés au service de jeu de Microsoft chaque mois, donc ces trois jeux ne sont que le début.

En attendant, Microsoft a ajouté plus de deux douzaines de jeux à son service Xbox Game Pass depuis le début du mois de mai, dont des titres comme Trek to Yomi, Eiyuden Chronicles : Rising, Jurassic World Evolution 2, This War of Mine: Final Cut. Cependant, d’autres jeux devraient arriver sur le service cette semaine : Sniper Elite 5, Hardspace: Shipbreaker, et Cricket 22.