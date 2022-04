Voici le Huawei Mate Xs 2 et son écran OLED pliable de 7,8 pouces et le support du stylet

Voici le Huawei Mate Xs 2 et son écran OLED pliable de 7,8 pouces et le support du stylet

Samsung est peut-être le plus grand nom dans le marché des smartphones pliables, mais il est loin d’être le seul acteur dans cette arène. OPPO et Vivo ont tous deux mis un pied sur le marché, mais c’est Huawei qui est son rival le plus important. Après une brève pause, Huawei est de retour avec la dernière itération de son smartphone pliable, une itération qui revient à ses racines.

Lorsque les gens imaginent des smartphones pliables, la plupart envisagent probablement quelque chose comme la gamme Galaxy Z Fold de Samsung, qui s’ouvre comme un livre. Cependant, il existe d’autres modèles qui visent à remédier à certaines des limites et des inconvénients d’un appareil qui se plie vers l’intérieur. Par exemple, nous avons le modèle « extérieur » qui ne nécessite pas de second écran et peut donc être utilisé même lorsqu’il est plié. Vous pouvez utiliser un seul et même écran flexible, ce qui signifie que vous disposez d’un ensemble uniforme de fonctionnalités.

Cette conception présente toutefois ses propres inconvénients, dont le plus important est le risque pour l’écran sensible qui sera toujours exposé, que le smartphone soit plié ou non. Lorsque Huawei a lancé le Mate X2 l’année dernière, il semble que la société ait réalisé que le risque était trop élevé pour justifier de s’en tenir à ce design, et elle a donc adopté le pliage vers l’intérieur avec quelques améliorations. Cependant, en 2022, Huawei est revenu au design orienté vers l’extérieur avec son Mate Xs 2.

Le Huawei Mate Xs 2 est équipé d’un grand écran AMOLED de 7,8 pouces d’une résolution de 2 480 x 2 200 pixels qui passe à un écran de 6,5 pouces d’une résolution de 2 480 x 1 176 pixels lorsqu’il est replié. Cet écran a une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Il mesure seulement 5,4 mm à son point le plus fin, comme son prédécesseur, et utilise la même charnière en acier brevetée « Eagle Wing ». Huawei affirme que cette charnière est 70 % plus performante que celle du Xs, et qu’elle a des capacités anti-chute, anti-choc et anti-extrusion améliorées.

L’écran utilise une structure composite renforcée à quatre couches. Comme il y a un seul écran par rapport au double écran du prédécesseur, il pèse 255 g, contre 300 g pour le prédécesseur.

Une puce 4G sous le capot

Sous le capot, en raison des sanctions du gouvernement américain, il utilise la variante 4G uniquement du Snapdragon 888. Il y a également 8 Go de RAM à bord, bien qu’il y ait une édition Collector de 12 Go. Il dispose toujours d’une extension de stockage, mais vous devrez acheter les cartes NM propriétaires de Huawei pour cela.

Étant donné que le même écran peut être utilisé même lorsqu’il est plié, il est facile de prendre des selfies et de passer des appels vidéo avec la caméra principale de 50 mégapixels à ouverture f/1.8, qui est rejointe par une caméra ultra-large de 13 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. Toutefois, si vous avez besoin d’un écran plus grand pour vos réunions, vous pouvez toujours utiliser la caméra frontale de 32 mégapixels lorsque l’écran est déplié. Quelle que soit la caméra que vous choisissez, vous n’aurez pas à faire de compromis sur l’écran.

Il embarque une batterie d’une capacité de 4 600 mAh, tandis que l’édition Collector a une batterie de 4 880 mAh avec un support de la charge rapide de 66 W pour les deux modèles. Parmi les autres caractéristiques, citons le capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté, deux haut-parleurs, une double SIM hybride (nano + nano / carte NM), du Wi-Fi 6 802.11ax (2,4 GHz et 5 GHz), du Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 dual band), NFC, et un port USB Type-C. Évidemment, HarmonyOS 2 est l’OS installé.

La prise en charge du stylet

Cependant, l’élément le plus intéressant du Huawei Mate Xs 2 est sa prise en charge du stylet M-Pen 2 s, ce qui le met directement en opposition avec le Galaxy Z Fold 3. Mais comme il utilise le même écran même lorsqu’il est plié, le stylet de Huawei peut être utilisé sur l’appareil sans avoir à le déplier d’abord, du moins en théorie. Nous devrons voir comment tout cela fonctionne en pratique lorsqu’il arrivera sur le marché. Ce stylet a une sensibilité à la pression de 4096 niveaux, dispose d’un connecteur USB Type-C à l’arrière et va offrir un support de la charge rapide qui offre 2 heures d’utilisation avec 5 minutes de charge, 10 heures d’utilisation avec une charge complète et 40 heures de veille.

Malheureusement, il n’y a actuellement aucune information sur les plans pour un lancement à l’international. Le smartphone seul coûte 9 999 RMB, soit environ 1 435 euros, tandis que le Huawei M-Pen 2 s coûte 599 RMB, soit environ 85 euros.