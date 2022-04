Apple autorisera des applications à ajouter des liens vers leur site Web dans les applications pour les paiements

Il s’agit également d’une étape que Google vient de franchir. Pour rappel, Google a récemment annoncé un programme pilote dans lequel il permettra aux développeurs d’applications d’avoir leur propre système de facturation en plus de celui de Google. Le programme pilote a débuté avec Spotify et devrait toucher d’autres applications en fonction des réactions des utilisateurs. C’est un moyen pour les développeurs d’applications de contourner les frais de commission élevés. Mais les développeurs devront tout de même s’acquitter d’un paiement.

L’objectif principal de ce changement est de permettre aux utilisateurs de gérer facilement leurs comptes existants à partir des sites Web de ces applications et même d’en créer de nouveaux. Si vous ne le savez pas, il existe un certain nombre de fonctionnalités qui sont exclusives au site Web d’une application. Par exemple, Netflix ne permet toujours pas aux utilisateurs de modifier le mot de passe de leur compte par ses applications. Cette nouvelle fonctionnalité peut donc s’avérer utile.