Chrome réinvente l’historique de votre navigateur sous la forme de « Journeys »

Google a annoncé l’arrivée de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans son célèbre navigateur Chrome. L’une d’entre elles modifiera la façon dont vous retournerez sur les sites Web que vous avez consultés précédemment. En outre, Chrome ajoute de nouvelles actions dans la barre d’adresse.

Essentiellement, la fonction « Journeys » regroupe les sites Web figurant dans l’historique de votre navigateur en fonction de thèmes. Ainsi, si vous êtes en train de faire des recherches et que vous devez vous lever et vous éloigner, Chrome regroupera ces sites Web afin que vous puissiez revenir en arrière et reprendre là où vous vous étiez arrêté par une simple recherche. C’est nettement plus facile qu’une simple liste des sites récemment visités, qui peut être difficile à parcourir.

Dans un article de blog, Google a expliqué comment utiliser cette fonctionnalité. Il a déclaré : « Lorsque vous tapez un mot lié dans votre barre de recherche et que vous cliquez sur “Reprendre vos recherches” ou que vous visitez la page “Journeys dans l’historique de Chrome”, vous voyez une liste des sites pertinents que vous avez visités et vous pouvez rapidement reprendre là où vous vous êtes arrêté, que ce soit plus tôt dans la journée ou il y a des semaines ».

Vous pouvez supprimer des sites Web et des groupes de sites Web de votre historique, comme vous vous y attendez. Ainsi, si vos recherches vous amènent dans des endroits dont vous préférez ne pas vous souvenir, vous pouvez les supprimer comme vous le feriez pour toute autre partie de l’historique de votre navigateur.

Comme il s’agit de Google, vous pouvez vous inquiéter de la manière dont ces informations sont enregistrées et utilisées par l’entreprise. L’annonce de Google tente de dissiper ces inquiétudes, expliquant que « actuellement, Journeys ne regroupe que l’historique sur votre appareil — rien n’est enregistré sur votre compte Google ». En outre, vous pourrez supprimer « des éléments individuels ou des groupes entiers d’activités » dans vos paramètres Chrome ou désactiver complètement Journeys.

Quelles sont les autres nouveautés de Chrome ?

Les Actions sont une fonctionnalité de Chrome dont beaucoup de personnes ne profitent pas. Vous pouvez saisir des commandes spécifiques pour naviguer rapidement dans le navigateur. Par exemple, vous pouvez taper « Effacer les données de navigation » pour supprimer rapidement votre historique.

Google ajoute maintenant un grand nombre de nouvelles actions. Voici ce que Google ajoute :

« Gérer les paramètres »

« Personnaliser Chrome »

« Afficher l’historique de Chrome »

« Gérer les paramètres d’accessibilité »

« Partager cet onglet »

« Jouer au jeu Chrome Dino »

Vous pouvez simplement taper l’une de ces options dans la barre d’adresse de votre navigateur pour accomplir les actions rapidement et facilement.

En outre, Google ajoute de nouveaux widgets Chrome pour Android. Grâce à eux, vous pouvez lancer une recherche textuelle, une recherche vocale, une recherche Lens ou ouvrir un onglet Incognito directement depuis votre écran d’accueil. Si vous êtes un utilisateur Android, ces widgets devraient vous être utiles.