Les modèles iPhone 14 Pro seront dotés d’un écran poinçonné avec un trou en forme de pilule

Il semble qu’Apple soit enfin prête à mettre un pied dans une découpe de l’écran pour loger la caméra frontale. Le rapport sur l’iPhone 14 de 2022 arrivant avec une découpe en forme de trou au lieu d’une encoche n’est pas nouveau, mais la nouvelle fuite est qu’elle provient d’une source fiable, Mark Gurman.

Dans sa dernière édition de la newsletter PowerOn, Mark Gurman a déclaré que Apple cherche à mettre en œuvre une découpe en forme de pilule pour la caméra frontale de l’iPhone 14 Pro.

Actuellement, la façon dont Face ID fonctionne est qu’elle loge tous les capteurs requis, tels qu’un illuminateur de points, une caméra frontale, un blaster IR, dans l’encoche. Mais, il semble qu’Apple cherche à se débarrasser de l’encoche dans la série d’iPhone 14. Il semble qu’Apple cherche à conserver les capteurs Face ID et à ne pas passer aux capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran. Ainsi, pour conserver la technologie Face ID et augmenter l’espace de l’écran, Apple cherche à mettre en œuvre une découpe en forme de pilule pour la caméra frontale ainsi que pour les capteurs Face ID.

En plus de révéler davantage de détails sur le prochain iPhone 14 Pro, Gurman a également révélé qu’Apple lancera le MacBook Air 2022 avec un nouveau design et un chipset M2. Il affirme que la puce M2 d’Apple sera « marginalement plus rapide » que la puce Apple M1 avec un processeur analogue à 8 cœurs et un GPU à 9 ou 10 cœurs. Il affirme également qu’Apple lancera un nouveau Mac Pro de bureau doté d’un processeur à 40 cœurs et d’un processeur graphique à 128 cœurs.

Une année chargée

D’après les dires, le Apple M2 sera une version légèrement plus rapide de la puce M1 de la fin 2020. Je m’attends à ce que le nombre total de cœurs du processeur soit le même — quatre cœurs à haute performance et quatre cœurs à faible consommation d’énergie — mais que le GPU soit un peu plus puissant. Cela signifie probablement 9 ou 10 cœurs de GPU, une amélioration par rapport aux 7 ou 8 cœurs graphiques actuellement disponibles sur le M1.

Le casque de réalité mixte tant attendu pourrait également être lancé cette année, selon Gurman. Mais, il prévient que le calendrier de lancement du produit a déjà été repoussé et qu’il pourrait être encore retardé. Enfin, Gurman ajoute qu’Apple lancera également un nouveau Mac mini et un iMac Pro à grand écran cette année.