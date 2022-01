Microsoft pourrait lancer Android 12L pour les Surface Duo et Surface Duo 2

Bien qu’ils soient vendus à des prix assez élevés, le Surface Duo et le Surface Duo 2 fonctionnent toujours avec d’anciennes versions d’Android, car Microsoft n’a apparemment pas réussi à fournir les mises à jour logicielles que tout le monde attendait sur un appareil aussi haut de gamme.

Le Surface Duo, par exemple, était initialement prévu pour obtenir la mise à jour Android 11 en 2021, mais évidemment, cela ne s’est pas produit. Par conséquent, l’appareil fonctionne toujours sous Android 10 à un moment où le déploiement d’Android 12 est déjà en cours pour tant d’appareils.

Ensuite, le Surface Duo 2 est actuellement sous Android 11, le système d’exploitation qui a été préchargé dans la boîte. Là encore, Microsoft serait déjà en train de travailler sur la mise à jour d’Android 12, mais d’un autre côté, personne ne sait précisément quand elle pourrait enfin recevoir le feu vert.

Mais il s’avère que Microsoft pourrait en fait sauter la sortie d’Android 11 et Android 12, car la société aurait l’intention de lancer Android 12 L pour les deux appareils.

Qu’est-ce que Android 12L ? La réponse est très simple : il s’agit d’une version spéciale d’Android 12 qui est spécifiquement optimisée pour les grands écrans. Elle a été annoncée l’année dernière, et la première bêta a pu voir le jour au début du mois de décembre.

Pas encore de date précise

« Avec 12L, nous avons optimisé et peaufiné l’interface utilisateur du système pour les grands écrans, rendu le multitâche plus puissant et intuitif, et amélioré la prise en charge de la compatibilité pour que les applications aient une meilleure apparence hors de la boîte. Android 12L comprend également une poignée de nouvelles API pour les développeurs, comme pour l’audio spatial et un glisser-déposer amélioré pour l’accessibilité », explique Google.

« Le multitâche est également plus puissant et plus intuitif — Android 12L comprend une nouvelle barre des tâches sur les grands écrans qui permet aux utilisateurs de basculer instantanément vers leurs applications favorites à la volée ou de glisser-déposer des applications en mode écran partagé. N’oubliez pas que sur Android 12 et les versions ultérieures, les utilisateurs peuvent lancer n’importe quelle application en mode écran partagé, que l’application soit redimensionnable ou non. Assurez-vous de tester vos applications en mode écran partagé ! ».

Bien sûr, il n’y a pas de date précise quant à la date à laquelle Android 12L pourrait être lancé pour les deux Surface Duo.