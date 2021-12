La rivale de l’Apple Watch de Garmin, la Venu 2 Plus, fait l’objet d’un rendu de haute qualité

Même si elle ne bénéficie généralement pas du même type d’attention médiatique qu’Apple, Samsung ou même Fitbit, Garmin est un vendeur de smartwatches plutôt prospère, se classant par exemple au cinquième rang des expéditions mondiales au cours du deuxième trimestre 2021.

Alors que la société est peut-être mieux connue pour s’adresser aux athlètes professionnels et aux amateurs de plein air avec des appareils « multisports » haut de gamme qui sont généralement disponibles à des prix élevés, la gamme de smartwatches Venu comprend une foule de smartwatches à moindre coût visant carrément à rivaliser avec les gammes plus « grand public » Apple Watch ou Galaxy Watch de Samsung.

8 mois seulement après l’annonce des champions de l’autonomie des Venu 2 et 2 S, Garmin cherche à dévoiler un modèle Venu 2 Plus dans un proche avenir. Après avoir fait l’objet d’une première fuite par Dave Zatz au début du mois dernier, cette montre connectée d’une élégance indéniable fait aujourd’hui l’objet d’un trio de rendus de presse fraîchement divulgués, qui révèlent non seulement son panneau avant, mais aussi son capot arrière et son profil.

Garmin Venu 2 Plus pic.twitter.com/P4gFFvaTXd — Ev (@evleaks) December 17, 2021

Comme son nom l’indique, la Garmin Venu 2 Plus est destiné à améliorer progressivement le Venu 2 « standard » plutôt que d’apporter une refonte radicale ou une très longue liste de changements significatifs. Le seul ajout évident au design de la Venu 2 semble être un troisième bouton latéral, censé prendre en charge la fonctionnalité de microphone pour passer et recevoir des appels vocaux sur votre poignet (vraisemblablement en tandem avec un smartphone connecté).

Cela signifie certainement que la Venu 2 Plus disposera également d’un haut-parleur intégré, et peut-être plus important encore, un mystérieux assistant vocal devrait également être présent et vous aider dans diverses tâches.

Un assistant vocal mais pas Google Assistant

Gardez à l’esprit que les smartwatches actuelles de Garmin viennent avec une plateforme logicielle propriétaire plutôt que Wear OS, ce qui signifie que le support de Google Assistant est peu probable pour la Venu 2 Plus.

Les seuls autres détails révélés ici sont l’inclusion de la technologie GPS et multi-GNSS pour un suivi super-précis des futurs utilisateurs, une résistance à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur, des matériaux de construction en acier inoxydable, et un diamètre de boîtier de 43 mm qui se glisse parfaitement entre les tailles de boîtier de 41 et 45 mm respectivement des Venu 2 S et Venu 2.

Il reste à voir exactement quand la Garmin Venu 2 Plus sera commercialisée et combien elle coûtera, bien que l’on peut penser que son prix de départ tournera autour de la barre des 400 euros, concurrençant ainsi directement l’Apple Watch Series 7.