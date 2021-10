Le Pixel 6 pourrait commencer à un prix relativement abordable de 649 euros

On s’inquiète depuis un certain temps que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro pourraient être d’onéreux smartphones, avec des fuites et même de vagues commentaires d’un dirigeant de Google allant dans ce sens. Mais, nous pourrions avoir des éléments qui seraient réjouissants.

Le prix du Pixel 6 pourrait commencer à 649 euros avec 128 Go de stockage, tandis que le Pixel 6 Pro de 128 Go pourrait commencer à 899 euros, selon les dernières rumeurs sur les prix des futurs flagships de Google. Hier, les prix américains la gamme Pixel 6 ont été repérés dans les magasins Target par M. Brandon Lee et Evan Lei, laissant entendre que le Pixel 6 arrivera outre-Atlantique au prix de 599 dollars, et 898 dollars pour le Pixel 6 Pro.

Here are the corroborated #Pixel6 and #Pixel6Pro prices in the Target inventory system in the US.

Pixel 6 : 599 $

Pixel 6 Pro : 898 $

Google has to be subsidizing this phone like crazy. This is insanity. #teampixel pic.twitter.com/OUBl8cXCBh

