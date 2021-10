Dell et Apple en tête de la croissance du marché mondial des PC au 3e trimestre 2021

Les PC, que certains limitent aux ordinateurs de bureau, aux stations de travail et aux ordinateurs portables classiques, étaient autrefois considérés comme une race en voie de disparition. La prolifération de puissants smartphones et le transfert des ressources informatiques vers le cloud seraient à l’origine de l’inévitable, mais lente disparition du marché des PC. Et puis est arrivé 2020 et la pandémie de la COVID-19 qui a presque jeté toute raison par la fenêtre.

C’est ce qui a conduit à la renaissance de ce marché, qui connaît aujourd’hui son 6e trimestre consécutif de croissance, même si des signes croissants de potentiels problèmes apparaissent.

Les ordinateurs portables, qui n’incluent pas les tablettes détachables et les tablettes, ont peut-être été le sauveur du marché des PC au cours des 18 derniers mois. La pandémie qui a contraint tout le monde à rester à la maison pendant un certain temps a également modifié le marché de l’informatique personnelle, en remettant les PC portables à la mode, car les gens se sont tournés vers le travail et l’enseignement à distance. Cela a entraîné une hausse des livraisons de PC, avec une augmentation de 3,9 % au 3e trimestre 2021 par rapport à la même période de l’année précédente.

Toutefois, Canalys prévient que tout n’est pas rose et que les choses commencent à ralentir, voire à décliner. Les mêmes conditions qui ont entraîné la poussée de croissance du marché des PC seront celles qui causeront des problèmes à long terme. Cette hausse de la demande de PC, par exemple, a contribué aux pénuries de composants et d’approvisionnement que nous connaissons actuellement.

Si le marché des PC a connu une légère croissance en général, tous ne sont pas gagnants. Les 5 premiers fournisseurs restent pratiquement à la même place que l’année dernière, mais le leader du marché, Lenovo, a en fait connu une légère baisse de sa part de marché. Dell est l’exception surprenante avec une croissance de 26,7 % d’une année sur l’autre.

Une baisse à prévoir

La société d’information sur le marché ne peint pas un tableau encourageant pour ce marché. L’offre et les stocks sont toujours à la traîne par rapport à la demande, qui, à son tour, n’a pas encore diminué à ce jour.

Rien n’indique clairement que la situation concernant les pénuries de composants et les problèmes de logistique sera bientôt résolue, et la croissance du marché des PC dont il a pu bénéficier au cours des 18 derniers mois pourrait bientôt être perdue à nouveau.