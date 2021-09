Le OnePlus 10 pourrait finir par beaucoup ressembler au OnePlus 9

Le OnePlus 9 a été lancé en mars 2021, et il semble qu’il n’y aura pas de OnePlus 9T — ce qui laisse la voie libre aux spéculations sur ce que le OnePlus 10 pourrait apporter au cours de l’année 2022.

Yogesh Brar nous ouvre le bal en révélant que les smartphones de la gamme OnePlus 10 sont « présentés comme des modèles de série 9 raffinés », ce qui suggère qu’il n’y a pas grand-chose qui va changer en termes d’esthétique de ces appareils. Il est encore très tôt pour les rumeurs sur le OnePlus 10, et les informations provenant de cette source ne sont pas toujours exactes, alors gardez cela à l’esprit. À ce jour, il semble probable que nous aurons, comme d’habitude, un modèle standard et une édition Pro, le moment venu.

So OnePlus is working on series 10 phones which are being pitched as polished series 9 models. Apart from this a bunch of Nord series models are on the roster as well. They are expected to announce some new accessories at the next launch.

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) September 2, 2021