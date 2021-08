Les Chromebook ne prendront plus en charge les applications Android de Microsoft Office

Au cours des dernières années, Chrome OS est devenu une sorte de « système d’exploitation unique pour tous ». Outre les habituelles applications natives de Chrome OS et les applications Web, l’OS de Google a également gagné la prise en charge des applications Linux et Android. Avec un peu de volonté, et dans une certaine mesure, il peut même exécuter des applications Windows. Cela ne signifie pas pour autant que l’expérience des applications de ces autres plateformes soit équivalente à celle des applications Chrome OS à part entière, et Microsoft semble s’en servir pour justifier la fin de la prise en charge officielle des versions Android de ses applications Microsoft Office et Outlook sur Chrome OS à partir de septembre.

Microsoft travaille 24 heures sur 24 pour améliorer l’expérience Office sur tous les fronts, et plus récemment, la société a pris la décision de retirer les versions Android de la suite de productivité Office des Chromebook.

En d’autres termes, si vous exécutez Chrome OS et que vous utilisiez les versions Android des applications Office, vous ne pourrez plus le faire, car Microsoft met un terme à cette approche le mois prochain.

D’autre part, le géant du logiciel basé à Redmond espère que les utilisateurs s’en tiendront aux applications Web, et qu’ils s’appuieront donc sur la version navigateur de la suite de productivité pour travailler sur des documents sur leur Chromebook.

Si vous lancez une application Android Office sur un Chromebook, vous devriez désormais voir apparaître un message vous indiquant que « Nous ne prenons plus en charge ni ne mettons à jour cette version de l’application Office. Pour bénéficier d’une expérience optimale et actualisée sur cet appareil, passez à Office.com ».

Le changement aura lieu le mois prochain

Selon une déclaration de Microsoft envoyée à AboutChromebooks, la date de retrait des applications Android Office sur les Chromebooks est le 18 septembre. « Dans le but d’offrir l’expérience la plus optimisée aux clients Chrome OS/Chromebook, les apps Microsoft (Office et Outlook) seront transférées vers des expériences Web (Office.com et Outlook.com) le 18 septembre 2021. Cette transition permet aux clients de Chrome OS/Chromebook d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires et premium. Les clients devront se connecter avec leur compte Microsoft personnel ou le compte associé à leur abonnement Microsoft 365“, explique la société.

Évidemment, cela ne signifie pas que les versions Android d’Office sont abandonnées, mais seulement que Microsoft souhaite que les utilisateurs de Chromebook passent à l’expérience Web à l’avenir. Les applications Office sur Android continueront d’être mises à jour et prises en charge, d’autant plus que Microsoft est désormais un fabricant d’appareils Android. En outre, les applications Office pour Android sont préinstallées sur un certain nombre d’appareils, notamment sur les smartphones mobiles de Samsung et sur le Surface Duo.

Bien que la version Web dispose de toutes les fonctionnalités de base dont vous avez besoin, un fait décevant est qu’elle ne fonctionnera pas hors ligne.