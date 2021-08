Le démontage du Galaxy Z Fold 3 est pour le moins complexe

Le Galaxy Z Fold 3 est probablement l’un des smartphones les plus complexes du marché actuel. En plus de l’écran flexible et de la charnière qui le maintient ensemble, le smartphone pliable de cette année introduit également la norme d’étanchéité IPX8 et une caméra sous l’écran (ou sous le panneau). Tous ces éléments contribuent à un appareil qui doit être assemblé de manière serrée et sécurisée, ce qui, malheureusement, signifie également que le Galaxy Z Fold 3 sera difficile à démonter et à réparer.

Les smartphones pliables de Samsung ont toujours été plus complexes que les smartphones traditionnels. C’était vrai même pour le Galaxy Fold de première génération, qui n’avait pas de charnière avancée ni d’indice de résistance à l’eau.

Avec davantage de caractéristiques dans le Galaxy Z Fold 3, il y a moins d’espace pour entasser tous les composants qui permet ces fonctionnalités, ce qui entraîne une disposition plus compliquée des vis et des câbles.

PBKreviews a fait le premier pas en essayant de démonter le Galaxy Z Fold 3 tout en s’assurant qu’il fonctionnera toujours une fois remonté. Dès le départ, le processus de démontage du Galaxy Z Fold 3 était déjà fastidieux puisqu’il fallait d’abord retirer l’écran externe, ce qui est généralement fait en dernier sur les smartphones traditionnels à écran unique.

Et puis, il y a la pléthore de vis qui rendent le démontage et le remontage du smartphone encore plus fastidieux.

Une note de 2 sur 10

Heureusement, il n’y a pas de surprises ni de pièges cachés à l’intérieur, et les composants du Galaxy Z Fold 3 sont plus ou moins exactement ceux annoncés. Le démontage ne va pas jusqu’à la charnière ni jusqu’à l’écran principal interne, ce qui pourrait détruire complètement le téléphone.

PBKreviews donne au Galaxy Z Fold 3 une note plutôt basse de 2 sur 10 en ce qui concerne la réparabilité, ce qui n’est pas surprenant. La durabilité accrue du smartphone pliable et son classement IPX8 pourraient au moins l’aider à survivre un peu plus longtemps, mais les accidents peuvent arriver. Espérons que votre achat sera accompagné d’un étui et d’une garantie spéciale pour votre tranquillité d’esprit.