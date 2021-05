Les AirPods 3 et Apple Music HiFi attendus ce mardi 18 mai ?

Nous savons avec certitude qu’Apple doit sortir de nouveaux AirPods dans le courant de l’année. En effet, nul doute que Apple ne se repose pas sur ses lauriers et s’apprête à lever le voile sur une nouvelle génération d’écouteurs sans fil. De plus, il y a déjà eu une tonne de fuites. De nouveaux AirPods vont certainement voir le jour. Nous ne savons simplement pas quand.

Maintenant que les AirTags sont enfin sortis, nous avons besoin de nouveaux produits Apple pour combler notre appétit. Et, voici les AirPods 3 et Apple Music HiFi ! Un Youtubeur sans véritable historique a déclaré que Apple sortirait les AirPods 3 et Apple Music HiFi le 18 mai par un simple communiqué de presse . Devons-nous croire cette nouvelle fuite ? Possiblement.