Google Maps voit le retour de la boussole sur Android

Il y a quelques jours, Google a annoncé un grand nombre de nouvelles fonctionnalités pour Google Maps en 2021, dont beaucoup sont basées sur l’IA. D’ici à la fin de l’année, Google Maps sera en mesure d’afficher la qualité de l’air et les prévisions météorologiques à votre destination, de proposer une vue en direct de certains lieux intérieurs tels que les centres commerciaux et les gares, et même de proposer des itinéraires écologiques consommant moins de carburant.

Google a annoncé le retour de la boussole dans une publication de support découvert par Android Police. Apparemment, Google a été poussé à réintégrer la boussole après avoir reçu des commentaires « écrasants » en faveur de l’outil après sa suppression en 2019. « Vous le vouliez et nous vous avons entendu ! Nous sommes ravis d’annoncer le retour de la boussole sur Maps pour Android », a écrit Shweta, gestionnaire de communauté de Google Maps, dans cette publication du support . « La boussole a été supprimée de Maps pour Android début 2019 dans le but de nettoyer l’écran de navigation, mais en raison d’un soutien écrasant, elle est de retour ! ».

Google Maps sur Android voit le retour d’une fonctionnalité classique et délaissée dans sa dernière mise à jour. Deux ans après sa suppression dans le but de nettoyer l’interface de l’application, Google a confirmé le retour de la boussole sur Maps . Oui, en effet, il semble que les utilisateurs d’Android récupèrent enfin l’outil qui a été la pierre angulaire de la navigation pendant des siècles.