Le Galaxy Note 20 Ultra est le meilleur smartphone Android, l’iPhone 12 Pro Max le meilleur du marché

Consumer Reports a publié une analyse des meilleurs smartphones à acheter ces jours-ci, et ce qui est quelque peu surprenant, c’est que le groupe a qualifié le Galaxy Note 20 Ultra 5G de meilleur modèle Android du moment. En outre, le OnePlus Nord N10 5G est marqué comme le meilleur smartphone à petit budget. Il est intéressant de noter que l’iPhone 12 Pro Max d’Apple est désigné comme le meilleur smartphone en général.

Consumer Reports est une source de confiance pour les consommateurs, et une source populaire. Certains utilisateurs peuvent se rendre sur le site afin de voir ce qui vaut la peine d’être acheté.

En d’autres termes, le Note 20 Ultra est même un meilleur choix que le Galaxy S21 récemment introduit, bien que Consumer Reports admet que l’appareil est un monstre en termes de dimensions. « Bien que les smartphones Galaxy S21 de cette année aient obtenu d’excellents résultats lors de nos tests, la chose la plus époustouflante à leur sujet est qu’ils coûtent 200 dollars de moins que les modèles comparables de l’année dernière. Et le Galaxy Note 20 Ultra reste le smartphone Android le mieux noté dans les évaluations de CR », indique Consumer Reports. « Oui, en termes de taille, c’est un monstre, mais son stylet aide à rendre tout cet espace plus facile à gérer. Et, bien sûr, vous bénéficiez des avantages des grands smartphones haut de gamme que nous attendons tous : une grande autonomie, une caméra avec zoom (dans ce cas, un 5x) et un écran digne de Netflix ».

Il est un peu étrange que le Galaxy Note 20 Ultra ait remporté le prix du « Meilleur téléphone Android » alors que le Galaxy S21 Ultra était déjà sur le marché. Il est vrai que le Galaxy Note est livré avec un stylet, mais le S21 Ultra le prend également en charge, et il a un certain nombre d’avantages par rapport à la phablette.

Comme dit plus haut, le OnePlus Nord N10 5G est le meilleur smartphone abordable, tandis que le OnePlus Nord N100 est le meilleur smartphone pour une autonomie d’une journée.

Le meilleur iPhone est le 12 Pro Max

En matière d’iPhone, Consumer Reports affirme que l’iPhone 12 Pro Max est le meilleur modèle actuellement sur le marché. Donc, à première vue, CR favorise les grands modèles cette année, reconnaissant enfin qu’un tel facteur de forme permet un matériel plus puissant sous le capot.

Autre surprise, l’organisation de consommateurs met également en avant des smartphones qui ne sont pas forcément abordables, puisque l’iPhone 12 Pro Max dépasse le seuil des 1 250 euros. « Alors que le 12 Pro Max vous coûtera 100 euros de plus que son petit frère, le 12 Pro, il embarque plusieurs heures d’autonomie supplémentaires, un écran légèrement plus grand et une caméra avec un zoom 2,5 x qui vous rapproche un peu plus de l’action que la caméra 2x du 12 Pro », explique CR dans son analyse.

Comme je l’ai déjà mentionné, les opinions diffèrent, et la vôtre peut être complètement différente, bien sûr. Il est toujours intéressant de voir ce que des sites comme Consumer Reports publient, car de nombreuses personnes se fient à cette opinion.