Les spécifications de l’écran du OnePlus 9 Pro sont dévoilées

OnePlus a cette habitude particulière de teaser incessamment ses futurs smartphones avant de les lancer, et les informations avant le lancement de la gamme OnePlus 9 battent actuellement leur plein. Exemple concret : nous savons maintenant tout sur l’écran du modèle le plus haut de gamme, le OnePlus 9 Pro.

Sur Twitter, le fondateur de OnePlus, Pete Lau, a publié une longue liste de spécifications pour l’écran du OnePlus 9 Pro. Le smartphone en question n’a pas été nommé, mais il ne s’agit certainement pas de la version « standard » du smartphone, car la plupart des teasing de prélancement ont porté sur le modèle « Pro ».

Selon Lau, le OnePlus 9 Pro aura un écran LTPO qui est un type de technologie d’écran qui, en gros, signifie que le smartphone aura probablement une fréquence de rafraîchissement variable.

Le message de Lau confirme également une résolution Quad HD+ (ou 2 560 x 1 440 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz (l’image affichée sera mise à jour 120 fois par seconde), des couleurs 10 bits (une plus grande gamme de couleurs sera affichée), une luminosité maximale de 1300 nits (c’est assez élevé pour un smartphone, mais pas le plus élevé), MEMC (lissage artificiel des mouvements) et HDR 10+ (les vidéos seront plus lumineuses).

C’est donc un mélange équitable de spécifications impressionnantes et de mots à la mode en marketing. L’écran semble plutôt bon, mais il faudra le tester pour en être sûrs.

Just the rundown:

LTPO

QHD+

Smart 120 Hz

Native 10-bit color depth (1.07 billion colors)

1300 nits

MEMC

HDR10+ – Pete Lau (@PeteLau) March 16, 2021

Un lancement le 23 mars

Ces spécifications semblent identiques à celles du nouveau OPPO Find X3 Pro, fabriqué par la marque sœur de OnePlus. Les deux smartphones utiliseront-ils exactement les mêmes panneaux ? On ne peut pas le dire avec certitude, mais le Find X2 Pro et le OnePlus 8 Pro l’ont fait.

L’événement de lancement du OnePlus 9 aura lieu le 23 mars, et je suis impatient d’entendre OnePlus ré-annoncer tout ce qu’ils nous ont déjà dit.