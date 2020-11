Sony confirme que la PS5 ne permettra pas d’étendre le stockage au lancement

La PlayStation 5 sera peut-être bientôt dans votre salon, mais ceux d’entre vous qui envisagent d’acheter tout de suite un SSD pour étendre le stockage de la console devront probablement attendre. En effet, vous ne pourrez pas utiliser ce slot d’extension SSD M.2 dès le jour de lancement de la PS5, ce qui limite vos options de stockage interne au SSD livré avec la console. Bien que ce slot puisse se remplir rapidement avec les jeux qui seront disponibles le jour du lancement, vous ne serez pas entièrement limité dans vos options.

En d’autres termes, nous allons devoir nous contenter du stockage par défaut de la PS5 pendant au moins un certain temps.

C’est ce qu’affirme The Verge, qui s’est entretenu avec Sony sur la question du stockage extensible sur la PlayStation 5. Selon Sony, la fente d’extension M.2 de la PlayStation 5 ne sera même pas active le jour du lancement — pour cela, nous devrons attendre une mise à jour logicielle qui activera le lecteur quelque temps après le lancement.

Comme le souligne The Verge, Mark Cerny, l’architecte en chef de la PS5, a en fait indiqué que ce serait le cas lorsqu’il a parlé en profondeur de la PS5 à l’occasion de la GDC 2020 (ou ce qui aurait dû être la GDC 2020, en tout cas). Le problème est qu’il y a peu — voire aucun — disque qui fonctionne avec la PS5 pour le moment, que ce soit une question de vitesse, de taille ou de compatibilité générale. Cerny a également mis en garde contre l’achat d’un SSD M.2 tant que Sony n’aura pas annoncé officiellement quels SSD seront entièrement pris en charge et optimisés sur la PS5 pour vous offrir les meilleures performances.

Donc, au moins pendant un certain temps, cette fente d’extension dans la PS5 sera désactivée.

Des jeux de plus en plus lourds

Cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour les possesseurs de PS5, car le SSD de la console n’affiche que 825 Go, dont une bonne partie est sans doute occupée par le système d’exploitation de la PS5. Avec des jeux AAA aussi gros qu’ils le sont, cela signifie que les utilisateurs pourraient potentiellement manquer d’espace de stockage assez rapidement. En effet, on peut espérer que la prise en charge du stockage extensible ne sera pas trop longue, car nous savons déjà que des jeux comme Call of Duty : Black Ops Cold War occuperont jusqu’à 133 Go d’espace sur la PS5, et que Spider-Man : Miles Morales’ Ultimate Edition et Demon’s Souls de Marvel occuperont respectivement 105 Go et 66 Go.

Heureusement, les utilisateurs ne seront pas limités à ce seul disque interne en attendant que Sony leur envoie cette mise à jour logicielle, car les disques externes USB fonctionneront. Si vous avez un tas de jeux PS4 que vous souhaitez transférer sur votre PlayStation 5, un disque externe pourrait très bien être la solution jusqu’à ce que la console prenne en charge les disques d’extension M.2.