La gamme d’iPhone 12 n’aura pas d’écouteurs ou de chargeur mural dans la boîte

La nouvelle gamme d’iPhone 12 d’Apple sera livrée sans chargeur mural ni EarPod dans la boîte afin de réduire l’impact environnemental du smartphone, a annoncé la société hier soir — mais vous allez devoir trouver comment vous allez charger votre smartphone. Ils seront livrés avec un simple câble USB-C vers Lightning. En plus des nouveaux smartphones, Apple supprime également les accessoires de ses modèles d’iPhone existants à l’avenir.

Pour des raisons environnementales, Apple déclare ne pas inclure de chargeur ou d’écouteurs avec la série 12 de l’iPhone ; de même, elle n’a pas inclus de bloc de charge avec les modèles Apple Watch de cette année. L’entreprise affirme que cette décision signifie qu’elle doit consommer moins de matières premières pour chaque iPhone vendu.

Elle permet également d’utiliser une boîte plus petite, ce qui signifie que 70 % d’unités supplémentaires peuvent tenir sur une seule palette d’expédition et réduire les émissions de carbone. Dans l’ensemble, Apple estime que ces changements permettront de réduire les émissions de carbone de plus de 2 millions de tonnes par an, ce qui équivaut à retirer 450 000 voitures de la circulation chaque année.

En outre, Apple a révélé qu’elle a supprimé le BFR, le PVC, le béryllium et le mercure de son nouvel iPhone. Elle a annoncé que l’emballage est composé à plus de 90 % de fibres recyclables. Ainsi, vous pourrez jeter cette boîte directement dans la poubelle de recyclage, à condition d’avoir séparé les morceaux.

Des rapports antérieurs sur ce changement ont été accueillis avec indignation en ligne, certains suggérant qu’il est davantage lié à l’augmentation des marges d’Apple et à la diminution de ses frais d’expédition qu’à la protection de l’environnement. Cependant, quelles que soient les motivations d’Apple, il est probable que ce changement réduira les déchets électroniques dans un sens ou dans l’autre.

Réelle mesure environnementale ?

En plus de ne pas expédier les accessoires avec ses nouveaux smartphones, Apple retire également les chargeurs muraux et les écouteurs Lightning des anciens iPhone de sa gamme qu’elle continuera à vendre. Sur le site d’Apple, les listes pour l’iPhone XR, l’iPhone 11 et l’iPhone SE 2020 indiquent désormais qu’ils ne sont livrés qu’avec un smartphone et un câble USB-C vers Lightning dans la boîte.

Dans le cadre de son annonce, Apple a déclaré qu’il y a déjà 700 millions d’écouteurs Lightning dans le monde, ainsi que 2 milliards d’adaptateurs secteur Apple, ce qui suggère que la plupart des gens auront déjà les deux accessoires.