Le Huawei Mate 40 pourrait se vanter d’un bloc de caméra en forme d’octogone

Vous pouvez probablement remercier ou blâmer (ou les deux) Huawei pour les disgracieux gros blocs de caméra que les smartphones arborent depuis deux ou trois ans, de la bande verticale au grand cercle en passant par l’odieux carré.

Maintenant que tous les smartphones commencent à se ressembler, il semble que le Huawei Mate 40 va se distinguer par un nouveau design de la caméra arrière. Mais tous les changements ne sont pas forcément bons.

Pour être clair, ce teaser ne ressemble pas aux rendus que nous avons vus jusqu’à présent, mais, étant donné qu’ils proviennent directement du président des produits mobiles de Huawei, il a plus de poids que les fuites non officielles. Ou alors, c’est peut-être la façon dont Huawei troll le public, ce qui pourrait se retourner contre elle à la fin.

Quoi qu’il en soit, l’image affichée par Hua Hegang sur Weibo ne montre qu’une moitié à peine éclairée de l’arrière du Mate 40. Bien que sombre, celle-ci semble montrer une vision plus claire de ce qui pourrait être un bloc de caméra en forme d’octogone. À en juger par le rendu, le bloc de caméra occupera une grande partie du tiers supérieur du smartphone. Il s’agit d’un changement radical par rapport aux précédents rendus non officiels qui montraient le Mate 40 avec une caméra circulaire.

Le rendu ne nous donne pas beaucoup d’informations sur la disposition réelle des capteurs ou sur le nombre de tireurs présents. Les fans de Huawei espèrent sans doute que le P40 Pro Plus sera doté d’une excellente configuration à 5 caméras.

Parmi les autres informations sur le design que nous pouvons glaner, citons le retour bienvenu d’un bouton de volume physique et d’un bouton d’alimentation. Cela devrait rendre le Mate 40 considérablement plus utilisable que le Huawei Mate 30 Pro avec ses excentriques commandes tactiles. Le teaser révèle peu de choses sur les caractéristiques internes du smartphone, mais nous savons avec certitude que ce sera la dernière série Mate avec le fleuron des puces Kirin.

Des benchmarks impressionnants

Pour en venir à des informations moins officielles, AnTuTu a publié les scores de benchmark d’un certain Huawei NOH-NX9, que l’on croit être le Huawei Mate 40 Pro ou au moins un de la série. Ici, le Kirin 9000 est officiellement désigné comme le processeur, et les scores qu’il produit avec les outils de benchmarking d’AnTuTu lui donnent clairement une avance sur le Snapdragon 865 de Qualcomm et surtout sur le Samsung Exynos 990. Toutefois, il se peut que ces résultats ne soient pas ceux d’un véritable appareil grand public, et qu’ils ne soient pas représentatifs des performances réelles du Huawei Mate 40.

Mais nous n’avons pas à attendre longtemps pour une annonce officielle. Huawei dévoilera officiellement la gamme Mate 40 le 22 octobre en Chine.