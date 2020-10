Razer lance ses nouveaux boîtiers de PC, les Tomahawk ATX et Tomahawk Mini-ITX

Jusqu’ici, nous avons vu plusieurs itérations du Razer Tomahawk, le nom que Razer utilise pour quelques châssis de PC de gaming et des systèmes connexes. Mais ce n’est que maintenant que Razer semble être prête à sortir une paire de produits Tomahawk destinés au grand public.

Certains des éléments les plus intéressants que nous avons vus dans les produits Razer Tomahawk révélés par le passé ont fait leur apparition jusqu’à ces produits dédiés au grand public. Les deux versions du Razer Tomahawk présentées cette semaine sont dotées de systèmes de ventilation par le haut pour un débit d’air maximal, de plateaux amovibles pour les disques durs et les disques numériques, et d’un support pour des radiateurs allant jusqu’à 360 mm à l’avant et jusqu’à 2 ventilateurs de 140 mm sur le dessus pour des performances de refroidissement maximales.

Chaque boîtier est également équipé d’un port USB-C en haut avec des vitesses 3.2 Gen 2, des prises dédiées pour l’audio/micro de 3,5 mm et deux ports USB-A, ainsi que d’un filtre à poussière magnétique.

Razer a également confirmé que les nouveaux boîtiers sont en acier — et non en aluminium comme le disaient les documents marketing de la société à l’origine.

Les deux unités fonctionnent avec des panneaux entièrement en verre trempé pour laisser apparaitre les composants du PC d’un côté. Les 2 panneaux latéraux s’ouvrent grâce à des charnières arrière pour permettre aux joueurs de monter, changer et perfectionner rapidement leur système. Les deux unités ont des logos Razer éclairés à l’avant, tandis que le bas est bordé par un éclairage Chroma RGB qui peut être contrôlé et personnalisé depuis le logiciel Razer Synapse 3.

À partir de 200 euros

Avec ses 367,2 x 206 x 321,5 mm, le Tomahawk Mini-ITX ne sera pas récompensé pour sa petite taille — bien qu’il ne supporte que les cartes mères Mini-ITX/DTX et les alimentations SFX/SFX-L — mais il devrait convenir à la plupart des cartes NVIDIA RTX 3080 du marché avec ses 320 mm d’espace pour la carte graphique.

Le Razer Tomahawk ATX et le Mini-ITX sortiront à l’automne 2020 sur la boutique en ligne de Razer. Razer a noté aujourd’hui que le prix du Razer Tomahawk ATX est de 229,99 euros, alors que le prix du Razer Tomahawk Mini-ITX est de 199,99 euros.