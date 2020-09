Votre téléphone permet d’utiliser les applications de votre smartphone sur PC

Lorsque Samsung a annoncé le Galaxy Note 20 le mois dernier, la firme a révélé une nouvelle fonctionnalité qui est l’un des fruits de son partenariat plus étroit avec Microsoft. Votre téléphone, qui est le pont de Microsoft vers le monde Android, permettrait de lancer individuellement des applications Android dans leur propre fenêtre.

Cette période d’exclusivité pour le Galaxy Note 20 est terminée et la fonction est maintenant déployée sur plus de smartphones Android, pour autant que ces derniers aient été fabriqués par Samsung.

L’application Votre téléphone pour Windows 10, qui porte mal son nom, prend désormais en charge trois façons d’utiliser votre smartphone Android depuis votre PC Windows. L’application Lien avec Windows vous permet de glisser et de déposer des fichiers entre l’ordinateur et votre smartphone, tandis que l’application Assistant Votre téléphone vous permet de reproduire l’écran de votre Android et de faire beaucoup de choses.

La nouvelle fonction Apps permet d’exécuter des applications Android depuis Votre téléphone et de les faire fonctionner comme une application Windows, dans sa propre fenêtre et sa propre barre de tâches. Vous pouvez même les épingler dans la barre des tâches.

La seule limitation, que Microsoft promet de corriger bientôt, est que vous ne pouvez exécuter qu’une seule application à la fois.

We are excited to announce that the Apps feature is now rolled out to everyone with supported devices (It may take up to 48hrs. to show up). It allows you to instantly access your Android phone’s mobile apps directly from your Windows 10 PC. Learn more: https://t.co/vASs8SCCVW pic.twitter.com/xUOaMmfALU

—Microsoft Your Phone (@MSYourPhone) September 15, 2020