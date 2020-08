Wear OS, l’OS dédié aux smartwatches, sera plus rapide cet automne

Les systèmes d’exploitation de Google pour les smartphones et smart TV ne sont pas les seuls à être mis à jour cet automne. L’entreprise indique qu’une mise à jour de Wear OS est prévue pour cet automne, ce qui permettra d’accélérer le démarrage des applications et de prendre en charge les dernières puces de Qualcomm pour les futures smartwatches.

La mise à jour de Wear OS prendra en charge les puces Snapdragon Wear 4100 et 4100+, qui, selon Qualcomm, sont jusqu’à 85 % plus rapides que le processeur Snapdragon Wear 3100 de la génération précédente. Elles sont également plus efficaces sur le plan énergétique, Qualcomm promettant jusqu’à 25 % d’autonomie en plus.

Outre la prise en charge de nouvelles puces, Qualcomm indique que la prochaine mise à jour de Wear OS apportera des améliorations pour les appareils existants, notamment :

Amélioration du cœur du processeur pour un temps de démarrage des applications jusqu’à 20 % plus rapide

Processus d’appairage simplifié pour une mise en place plus aisée

Une interface utilisateur plus simple pour gérer les modes de veille et les séances d’entraînement

Améliorations de la 4G LTE

Il existe également de nouvelles applications, notamment un minuteur pour le lavage des mains (que personne n’aurait probablement pensé à développer il y a un an). La lutte contre la pandémie mondiale actuelle se déroule en plusieurs étapes, et se laver les mains suffisamment longtemps est une étape importante.

Améliorer l’expérience

Et, on va disposer d’une mise à jour de l’expérience météo (à venir plus tard cette année). Elle est conçue pour être plus facile à lire d’un seul coup d’œil et donner des prévisions horaires et des alertes météo.

Wear OS n’a pas connu l’adoption que Google souhaitait. Malheureusement, les appareils Wear OS ont tendance à être lents, et c’est la faute du matériel et du système d’exploitation. La bonne nouvelle, c’est que Wear OS disposera bientôt de meilleurs processeurs. La bonne nouvelle, c’est que Google annonce qu’elle va mettre à jour Wear OS pour qu’il soit plus performant.