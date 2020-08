La Xbox Series X lancée en novembre, Halo Infinite reporté en 2021

Si vous êtes un passionné de jeux vidéo, l’attente de la prochaine génération de console de Microsoft est presque terminée. Microsoft s’engage à lancer sa console Xbox Series X de nouvelle génération en novembre. La société n’avait auparavant confirmé qu’une vague date de sortie « holiday 2020 » pour la Xbox Series X, mais au moins nous connaissons le mois maintenant.

Microsoft ne fournit pas de date précise, mais il semblerait que cela va se produire la première semaine de novembre. Bien sûr, cela pourrait glisser avec l’incertitude qui entoure la fabrication liée à la pandémie et plus encore. Cependant, la société a donné plus de détails sur ce que vous pouvez attendre de la sortie de la Xbox Series X.

Quelques détails sur la sortie de la Xbox Series X

Tout d’abord, elle a prévu d’optimiser certaines des prochaines versions de la Xbox One pour la nouvelle console. La liste des jeux comprend Assassin’s Creed : Valhalla et Yakuza : Like a Dragon, pour n’en citer que deux. Si vous les achetez pour la Xbox One, les jeux seront « reportés » sur la Xbox Series X sans que vous ayez besoin de les racheter.

Deuxièmement, les jeux déjà sortis font l’objet d’un relooking pour la nouvelle console. Les jeux favoris des fans tels que Ori and the Will of the Wisps et Destiny 2 feront leur retour, optimisé pour mieux tirer parti du meilleur matériel de la Xbox Series X. Plus de 40 jeux existants seront donc optimisés pour la Xbox Series X, ce qui peut inclure n’importe quoi, du ray tracing DirectX accéléré au niveau matériel, des taux de trame de 120 images/seconde, des temps de chargement plus rapides et la prise en charge de Quick Resume.

Troisièmement, la Xbox Series X conserve le mantra de la rétrocompatibilité dont ses prédécesseurs ont bénéficié. La nouvelle console est compatible avec des jeux remontant jusqu’à la Xbox original — Xbox, Xbox 360 et Xbox One, ce qui vous évite de jeter ces vieux joyaux qui reposent actuellement dans votre grenier.

Enfin, Microsoft profite de l’occasion pour parler du Xbox Game Pass. Cet abonnement n’a jamais eu meilleure allure qu’aujourd’hui, surtout depuis que la version bêta du projet xCloud est maintenant disponible sur Android. Microsoft promet que tous les progrès, les amis et les réalisations que vous ferez sur la Xbox Series X voyageront avec vous dans le cloud.

Tout n’est pas rose pour la Xbox Series X

Malheureusement, la note d’information a été accompagnée de mauvaises nouvelles. Microsoft a confirmé que le lancement de Halo Infinite a glissé par rapport à sa date de sortie initiale, et elle a pris la difficile décision de reporter Halo Infinite à 2021. Microsoft avait prévu de lancer la Xbox Series X et le Halo Infinite simultanément cet automne. L’absence de Halo Infinite signifie qu’il n’y a pas de grand titre de lancement pour la Xbox Series X plus tard cette année. C’est un coup dur pour les plans de Microsoft pour combattre la PlayStation 5.

Cependant, comme le souligne l’article de Microsoft sur son blog, tout n’est pas mauvais. De nombreux jeux, anciens et nouveaux, seront disponibles le jour de la sortie de la Xbox Series X. Cela signifie simplement que les fans de Master Chief devront attendre un peu plus longtemps pour revoir leur héros casqué.

Bien que nous n’ayons pas de date confirmée pour la sortie de la Xbox Series X, nous connaissons maintenant le mois. Nous attendons maintenant de savoir quand exactement la série Xbox Series X sera disponible, son prix et quand les gens pourront commencer à pré-commander la console de la prochaine génération.