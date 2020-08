Voici la vidéo officielle de Samsung du déballage du Galaxy Note 20 Ultra

Samsung vient de publier la vidéo officielle du déballage de son nouveau smartphone haut de gamme, le Galaxy Note 20 Ultra. La présentation, très soignée, montre le brillant nouveau smartphone dans toute sa splendeur, tout en détaillant tout ce que vous trouverez lorsque vous plongerez dans la boîte.

La dernière gamme de smartphones Galaxy Note de Samsung, les plus puissants à ce jour, vous apportent la puissance d’un PC et la meilleure expérience de jeu mobile disponible au creux de votre main. Tous deux sont dotés d’outils de productivité de pointe, dont un nouveau S Pen, et tous deux ont été optimisés, à l’intérieur comme à l’extérieur, pour vous immerger dans vos divertissements préférés.

Comme le révèle la vidéo, les acheteurs du nouveau smartphone 5G recevront également le S Pen, une paire d’écouteurs AKG, un adaptateur secteur, un câble USB vers USB-C, un jeu d’embouts de rechange pour les écouteurs, une broche d’éjection pour le plateau SIM/Micro SD et un guide de démarrage rapide.

Outre le fait de montrer les différents accessoires que l’on va retrouver dans la boîte, le géant sud-coréenne nous présente en détails la future phablette. Pour rappel, le smartphone est si grand qu’il n’y a peut-être pas de pantalon avec une poche assez grande pour le loger.

Quoi qu’il en soit, du côté des spécifications, le Galaxy Note 20 Ultra de 6,9 pouces comporte un bloc de caméras avec un objectif principal de 108 mégapixels, un objectif grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom optique 5x. L’unique caméra frontale autonome, logée dans un trou en haut de l’écran, capturera votre sourire à 10 mégapixels, tandis que les amateurs de vidéo peuvent utiliser l’appareil pour filmer à une résolution allant jusqu’à 8K.

Disponible dès le 21 août

Du côté des coloris, le Galaxy Note 20 Ultra, qui existe dans les coloris Mystic Bronze, Mystic Black, et Mystic White, pèse 208 grammes et comprend une batterie d’une capacité de 4 500 mAh qui se recharge rapidement pour atteindre une capacité de 50 % après 30 minutes.

À partir de 1 309 euros pour 128 Go de stockage (extensible à 1 To) et 12 Go de RAM, le Galaxy Note 20 Ultra sera disponible à partir du 21 août, avec des précommandes ouvertes dès aujourd’hui.