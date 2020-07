Le Lenovo Legion Phone aura un écran 144 Hz et un double refroidissement liquide

Le jeu est très important de nos jours, en partie à cause de la pandémie liée au COVID-19 et au confinement imposé. C’est vrai pour les jeux sur mobile, même si les gens sont pratiquement moins mobiles de nos jours. Ironiquement, les smartphones dédiés aux amateurs de gaming ont été mis en stand-by, peut-être en raison des ventes et de l’économie affectées par cette même situation sanitaire mondiale.

Le moment semble presque mal choisi pour lancer un nouveau smartphone de gaming haut de gamme, mais Lenovo, dont le Legion Phone est peut-être en retard, ne laissera pas cette pandémie arrêter ses débuts cette semaine.

Les rumeurs selon lesquelles Lenovo introduirait sa marque de jeux Legion sur le marché des smartphones remontent au mois de décembre de l’année dernière, juste avant que le coronavirus ne fasse son apparition. À part une rumeur entendue et quelques déductions, le Lenovo Legion Phone n’a pas vraiment été sous les feux des projecteurs. À quelques heures de l’annonce prévue, il semble que le futur smartphone de Lenovo fasse enfin parler de lui.

En tant que smartphone dédié au gaming, l’accent sera naturellement mis sur les performances et la vitesse, avec notamment un écran capable d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz que l’on ne voit que sur les ordinateurs portables ou les écrans dédiés au jeux vidéos. Le Legion Phone, ou quel que soit son nom, devrait être piloté par un Snapdragon 865+ overclocké, mais ses performances seront également déterminées par la quantité de chaleur qu’il aura à supporter.

Le refroidissement passif par liquide à deux chambres est censé atténuer ces problèmes, tandis qu’une matrice de contrôle de la température en 14 points devrait permettre un contrôle plus précis de la température. En outre, des rendus suggèrent que le Legion Phone sera équipé de deux haut-parleurs stéréo à l’avant. Le côté gauche du smartphone aura aussi, semble-t-il, équipé de boutons de déclenchement.

Lancement le 21 juillet

Il semble que Lenovo ne lésinera pas non plus sur l’emballage, ou du moins sur les unités qui pourraient être envoyées aux testeurs. Une grande boîte noire, probablement très aguicheuse, contient une petite boîte pour un smartphone à l’intérieur. Cette petite boîte s’ouvre comme un récipient pour révéler le Legion Phone à l’intérieur.

Nous apercevons également l’arrière du smartphone qui ressemble plus à un Motorola Edge, sans le capteur d’empreintes digitales. Quoi qu’il en soit, il ne ressemble à aucun des smartphones de gaming du marché, et n’est pas vraiment quelque chose de facilement identifiable comme faisant partie de la gamme Legion de Lenovo. Nous devrons attendre le 21 juillet pour savoir ce qu’il en sera réellement.