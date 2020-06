Chrome pour Android obtient de meilleures options de remplissage automatique

La saisie automatique est l’une des fonctionnalités les plus utiles et les plus rapides d’Android. Cela rend le processus de configuration d’un nouveau smartphone un jeu d’enfant. Vous n’avez pas à vous soucier de saisir un tas de noms d’utilisateur et de mots de passe pour chaque application que vous utilisez. Cela est particulièrement utile dans le navigateur, et il semble que Chrome pour Android commence à déployer une nouvelle interface utilisateur pour le remplissage automatique.

Google travaille sur de nouvelles options de remplissage automatique pour son navigateur Web Chrome sur Android. La nouvelle interface utilisateur permettra aux utilisateurs de choisir facilement parmi les identifiants mails, les noms d’utilisateur, les mots de passe et les méthodes de paiement (numéros de carte, etc.) stockées. Cette fonctionnalité est actuellement disponible sur les canaux « Dev » et « Canary » sur Android.

Avec la nouvelle interface utilisateur, lorsque les utilisateurs remplissent un formulaire, Chrome affichera trois icônes supplémentaires pour choisir les options de remplissage automatique. La première, le symbole du cadenas, est destinée aux mots de passe, tandis que l’icône de la carte est destinée aux modes de paiement. La dernière, l’icône de localisation, concerne les adresses enregistrées.

Grâce à ces nouvelles options, la barre de remplissage automatique « intelligente » devrait permettre aux utilisateurs de remplir plus facilement les formulaires en ligne.

Notez qu’il n’y a aucune information officielle de la part de Google quant à la date à laquelle nous pouvons nous attendre à ce que la nouvelle interface utilisateur soit mise en ligne sur le canal stable. Cependant, elle est disponible dans Chrome Dev 85. Il y a donc de fortes chances qu’elle soit mise en place avec Chrome 85, dont la sortie est prévue en août.

Chrome leader

Google Chrome est l’un des navigateurs Web les plus utilisés sur les ordinateurs de bureau et sur mobiles. La semaine dernière encore, les données de Net Applications indiquaient que sa part de marché sur les ordinateurs de bureau atteignait 69,8 %. Toutefois, sa popularité croissante ne signifie pas que Google freine l’ajout de nouvelles fonctionnalités et d’autres améliorations.

Le mois dernier, le navigateur a commencé à mettre en place de nouveaux outils de protection de la vie privée et un menu « Paramètres » remanié sur le bureau. De plus, de récents rapports ont également suggéré que les utilisateurs pourront bientôt télécharger des fichiers PDF édités en utilisant Chrome.