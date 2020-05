Le Pixel 4a serait dévoilé le 3 juin lors du « The Beta Launch Show »

Le Pixel 4a serait dévoilé le 3 juin lors du "The Beta Launch Show"

S’il n’y avait pas eu la pandémie de COVID-19, l’édition 2020 de la Google I/O aurait lieu cette semaine. Lors de cet événement, Google aurait certainement lancé son nouveau smartphone de milieu de gamme, le Pixel 4a, comme elle l’a fait l’année dernière avec le Pixel 3a.

Aujourd’hui, une fuite a révélé une nouvelle date pour un smartphone dont l’existence n’a pas encore été confirmée par Google. Le Pixel 4a, un smartphone essentiel qui servira probablement de point de départ idéal pour le lancement de la version bêta d’Android 11, est sur le point d’arriver. La date de lancement initialement prévue en mai 2020 du Pixel 4a sera probablement repoussée à début juin 2020, juste à temps pour la bêta publique de Android 11.

Des informations montrent un document de Vodaphone Allemagne révélant une date de lancement du 5 juin 2020 pour le Google Pixel 4a. La situation la plus probable, étant donné la date et de l’heure de lancement du Pixel 3a de Google, est que nous verrons le Pixel 4a apparaître pour la première fois lors de l’événement spécial de streaming de Google. Il s’agit de l’émission « The Beta Launch Show », centrée sur Android 11. Il aura lieu le 3 juin 2020.

Ci-dessus, vous pouvez voir la vidéo qui illustre le lancement de la bêta publique d’Android 11. Remarquez le teaser extrêmement évident à environ 30 secondes de la vidéo. « Espérons que cela ne se répande pas », dit-elle, avec un titre sur un journal fictif appelé Tech Now qui dit « A match made in 11! ».

Informations sur les spécifications

Selon les rumeurs, le Pixel 4a aura probablement un écran OLED de 5,81 pouces avec une résolution de 2 340 x 1 080 pixels. En outre, cet écran serait perforé pour loger la caméra frontale de 8 mégapixels, et le capteur d’empreintes digitales serait placé sous l’écran. La caméra arrière sera probablement assez analogue à celle du Pixel 4, mais elle sera composée d’un unique capteur au lieu de deux. L’unique caméra du Pixel 4a sera probablement de 12,2 mégapixels avec mise au point automatique.

La batterie sera probablement un peu plus grande (3,080 mAh) sur le Pixel 4a que sur le Pixel 4, alors que le processeur du Pixel 4 sera probablement un peu plus puissant que celui du 4a (Snapdragon 730G). Il y aura aussi une prise casque sur le Pixel 4a que le Pixel 4 ne peut se vanter. Le prix sera aussi très probablement inférieur à celui du Pixel 4 — de quelques centaines d’euros. Le point fort du Pixel 4a sera évidemment la performance de la caméra dans sa gamme de prix, grâce aux prouesses de Google en matière de photos, et l’expérience Android de base qu’il offrira.