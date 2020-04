Google travaille à la séparation des mises à jour du navigateur et de Chrome OS

Google travaille à la résolution de l’un des principaux problèmes de Chrome OS, sa politique de fin de vie. Si les Chromebooks sont assez utiles, ils sont accompagnés d’un problème majeur. En règle générale, les Chromebooks sont pris en charge pendant 8 ans maximum à compter de leur date de sortie (et non de leur date d’achat). Cela signifie que si vous achetez un Chromebook dès aujourd’hui, vous aurez moins de temps de support que si vous l’aviez acheté lors de sa sortie officielle.

C’est assez compréhensible, alors pourquoi est-ce un problème majeur ? Bien que cela ressemble à la politique pour les smartphones Android dans le monde entier, contrairement à Android, perdre l’accès aux mises à jour de Chrome OS signifie que vous perdez également l’accès aux mises à jour pour le navigateur Chrome sur un matériel qui est destiné… à naviguer sur Web.

Dans la plupart des appareils comme votre ordinateur portable Windows ou macOS, ou votre smartphone, vous pouvez mettre à jour votre navigateur Chrome pour vous assurer que vous disposez de la dernière version avec les corrections de bugs et les correctifs de sécurité les plus récents.

Cependant, sur les Chromebooks, une fois que vous ne recevez plus les mises à jour de Chrome OS, vous ne pouvez plus obtenir les mises à jour de Chrome non plus, car elles sont toutes deux liées.

Heureusement, il semble que Google s’efforce de résoudre ce problème en essayant de séparer les mises à jour de Chrome OS des mises à jour du navigateur Chrome. Le rapport vient des gens de 9to5Google, qui ont repéré un tas de trucs qui laissent entrevoir cette évolution. Ils ont notamment repéré un nouveau flag dans Chrome appelé « LaCrOs Support ». Ils ont également remarqué une conversation entre deux développeurs qui laisse entrevoir ce qu’est LaCrOs.

Logique

Il semble assez évident que Google cherche des moyens de garantir que les utilisateurs de Chromebook puissent continuer à mettre à jour leur navigateur même après que le Chromebook a cessé de recevoir les mises à jour de Chrome OS. Cela pourrait être une solution gagnante pour les utilisateurs de Chromebook, leur permettant de continuer à utiliser leur appareil bien plus longtemps qu’ils ne l’auraient fait autrement.

On ne sait pas quand (ou si) Google proposera cette fonctionnalité à Chrome OS, mais cela pourrait prendre plus de temps que d’habitude en raison de la pandémie de coronavirus qui oblige tout le monde à travailler selon des horaires adaptés.