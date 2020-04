Pourquoi et comment activer l’authentification à deux facteurs de votre Nintendo Switch ?

Si vous êtes propriétaire d’une Nintendo Switch et que vous n’avez pas encore activé l’authentification à deux facteurs pour votre compte Nintendo, vous deviez le faire. L’activation de l’authentification à deux facteurs est une bonne idée, d’autant plus qu’il y a des rapports de propriétaires de Switch qui signalent que des types peu recommandables tentent de se connecter à leur compte Nintendo et font potentiellement des achats en utilisant des informations de paiement sauvegardées.

C’est ce que rapporte Eurogamer, qui note que les propriétaires de Switch dans le monde entier ont été confrontés à ces fausses tentatives de connexion. Cela semble se produire depuis plusieurs semaines, et il semble que de nombreuses tentatives de connexion non autorisées proviennent des États-Unis, du Chili et de la Russie.

Quelle que soit leur provenance ou leur fréquence, il est bon d’activer l’authentification à deux facteurs et de se protéger par un niveau de protection supplémentaire. Les instructions pour la mise en place de l’authentification à deux facteurs 2FA ont été communiquées par Nintendo il y a environ une semaine et demie, et bien que ce soit un processus en plusieurs étapes, cela ne devrait pas prendre trop de temps aux propriétaires de Switch.

You can help secure your Nintendo Account by enabling 2-Step Verification. For more details, visit: https://t.co/kqxbp8TobD pic.twitter.com/hZ1PnFWZQw —Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 9, 2020

Comment activer l’authentification à deux facteurs ?

Tout d’abord, vous devez vous rendre sur accounts.nintendo.com et vous connecter à votre compte Nintendo. De là, sélectionnez « Paramètres de connexion et sécurité » dans la barre latérale gauche. Il est à noter que dans ce menu, vous pouvez trouver votre historique de connexion, il est donc conseillé de le vérifier et de voir si quelqu’un a eu un accès non autorisé à votre compte. Pour l’instant, cliquez sur le bouton « Changer » à côté de « Validation en deux étapes ».

Cliquez sur le bouton rouge qui indique « Activer la validation en deux étapes », puis sur la page suivante, confirmez que votre adresse e-mail est correcte telle qu’elle est affichée et cliquez sur le bouton « Envoyer ». Rendez-vous dans votre boîte de réception et vous devriez voir un e-mail de Nintendo contenant un code de vérification. Entrez ce code sur la page de compte Nintendo que vous venez de quitter et cliquez sur « Envoyer ».

Vous serez ensuite invité à télécharger l’application Google Authenticator, que Nintendo utilise pour l’authentification à deux facteurs ; vous pouvez la trouver soit sur le Google Play Store, soit sur l’App Store pour iOS. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez l’application, appuyez sur le symbole « + » dans le coin supérieur droit et scannez le QR code qui apparaît sur la page Web du compte Nintendo. Ensuite, entrez le code qui apparaît dans votre nouvelle authentification, appuyez sur « Envoyer » et vous avez terminé.

Sur la page suivante, vous verrez une collection de 8 codes de sauvegarde que vous pouvez utiliser pour vous connecter à votre compte Nintendo si vous perdez l’accès à votre appareil ou à Google Authenticator. Copiez les codes et enregistrez-les dans un endroit sûr, au cas où vous en auriez besoin à l’avenir.

L’authentification à deux facteurs est-elle vraiment nécessaire ?

Une fois l’authentification à deux facteurs mise en place, vous devrez entrer votre mot de passe et le code à deux facteurs de l’application Google Authenticator. C’est incontournable : cela signifie que la connexion prend plus de temps qu’avec un simple mot de passe, et il peut être ennuyeux d’avoir à atteindre votre smartphone alors que vous essayez simplement de vous connecter à votre compte Nintendo.

Une fois ce problème surmonté, l’authentification à deux facteurs en vaut-elle la peine ? Absolument. L’authentification à deux facteurs a ses défauts, en particulier lorsque les codes 2FA sont envoyés par SMS ou par e-mail, mais il est indéniable que ce type d’authentification est beaucoup plus sûr que l’utilisation d’un mot de passe seul. Idéalement, l’authentification à deux facteurs devrait être utilisée chaque fois qu’elle est proposée, mais elle est particulièrement importante pour les comptes où sont stockées des informations personnelles ou financières.

Si vous conservez les informations de paiement liées à votre compte Nintendo pour accélérer vos achats sur la boutique en ligne, vous ne faites que prendre des risques en sécurisant votre compte avec un simple mot de passe. L’authentification à deux facteurs permet de sécuriser votre compte à un moment où les tentatives de connexion frauduleuses semblent se multiplier, alors suivez les instructions ci-dessus pour le configurer si ce n’est déjà fait.