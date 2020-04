Désormais, vous pouvez accéder à tous vos DM Instagram sur le Web

L’accès aux DM d’Instagram sur le Web a été l’une des fonctionnalités les plus demandées, entre autres, et la populaire plateforme de partage de photos et de vidéos de Facebook déploie enfin cette fonctionnalité auprès de ses utilisateurs. En effet, attendu depuis de très longs mois par les utilisateurs, Instagram facilite l’envoi de messages directs (DM) depuis le navigateur. En effet, l’entreprise vient d’annoncer qu’elle étendait l’accès aux DM sur le Web à tout le monde dans le monde. Le déploiement commence aujourd’hui.

Instagram a testé les DM sur le Web avec un petit groupe d’utilisateurs depuis janvier, et l’expérience ne change pas. Depuis le début de ce test, Instagram a fait de petites mises à jour pour imiter plus fidèlement les DM sur l’application, comme l’inclusion du clavier d’emojis et l’ajout d’une vue en galerie de photos et de vidéos.

Les DM sur le Web sont particulièrement pratiques pour les personnes qui utilisent Instagram en permanence, surtout dans cette période de confinement ou le réseau social est abondamment utilisé, et pas uniquement les journalistes, les influenceurs ou encore les Community Manager. C’est le moyen le plus simple de communiquer en privé sur la plateforme, surtout si quelqu’un essaie de répondre à des centaines de messages par jour.

Même pour les utilisateurs non professionnels, il est plus facile de taper sur le clavier d’un ordinateur portable que sur l’écran de leur smartphone. Ils seront donc peut-être plus enclins à chatter sur Instagram s’ils peuvent accéder à leur boîte de réception depuis un navigateur.

Quelques fonctionnalités clés

L’onglet DM d’Instagram accessible par ce lien vous permet désormais :

Créez de nouveaux groupes ou commencez une conversation avec une autre personne directement depuis l’écran DM ou leur page de profil

Appuyez deux fois sur un message pour l’aimer

Partager des photos depuis le bureau

Voir combien de messages vous n’avez pas lus

Recevez des notifications DM

Vers une plateforme unifiée ?

La mise en ligne des DM sur le Web s’inscrit dans la vision plus large du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, pour l’avenir de l’entreprise. Il a également déclaré qu’elle souhaitait à terme permettre aux utilisateurs de Facebook, WhatsApp et Instagram de s’envoyer des messages, quelle que soit la plateforme qu’ils utilisent.

Le navigateur pourrait potentiellement jouer un rôle important dans le fonctionnement de ce système, ne serait-ce que pour donner aux utilisateurs encore plus de flexibilité quant à l’endroit où ils ont des conversations.