Le lancement du Huawei P40 est prévu aux côtés d’une nouvelle montre connectée

La gamme de smartphones Huawei P40 arrive le 26 mars, et il semble que Huawei pourrait lancer une nouvelle montre connectée en plus de sa gamme de smartphones très attendue par les consommateurs, mais également la presse étant donné le contexte actuel, et l’interdiction à laquelle elle doit faire face depuis de longs mois maintenant.

Cette nouvelle vient de Huawei elle-même, qui a été sur Weibo (un réseau social chinois) pour partager quelques teasers, dont une publicité vidéo pour une nouvelle smartwatch, qui semble s’appeler la Huawei Watch GT 2e. La vidéo a ensuite été publiée sur YouTube, et vous pouvez la voir ci-dessous.

Sur la base de ces teasers couplés à de précédentes fuites et du nom, il semble que le nouvel appareil ne soit qu’une variante de la Huawei Watch GT 2, lancée en même temps que la série Mate 30 à la fin de l’année 2019, mais avec quelques légères modifications ici et là.

En particulier, le spot vidéo montre de nombreux sports « extrêmes », les participants portant ce qui semble être une montre. On y voit un surfeur, un skateur, des coureurs en liberté et un grimpeur, bien qu’il faille mentionner que pour certains de ces sports, dont l’escalade, il est recommandé de ne pas porter de montre.

Cela suggère peut-être qu’il existe d’autres possibilités de suivi d’activité que celles que l’on trouve habituellement dans les montres connectées (comme la course à pied, le vélo et la marche).

Idéale pour les sportifs ?

Les images d’accroche que vous pouvez voir ci-dessus et qui ont été publiées en même temps que la vidéo montrent un nouveau bracelet avec davantage de trous, sans doute pour une meilleure respirabilité ou une meilleure adhérence, mais comme elles sont dessinées dans un style cartoon, il est difficile d’en tirer beaucoup d’informations.

Quoi qu’il en soit, nous aurons bientôt un aperçu complet et officiel de la nouvelle smartwatch de Huawei, car la date de publication de la société, le 26 mars, approche à grands pas. Bientôt, nous pourrons donc voir la gamme de smartphones Huawei P40 et la Huawei Watch GT 2e.