TCL a montré ses prototypes de smartphones pliables, et c’est excitant

TCL n’est pas une marque de smartphone particulièrement connue en dehors de la Chine, mais la société basée à Huizhou a acquis les droits de conception et de vente de smartphones de marque BlackBerry en 2016, bien que ce partenariat de licence se termine plus tard cette année. Il convient de noter que TCL est devenue l’une des principales marques de fabrication de téléviseurs de l’autre côté de l’Atlantique.

Lors du CES 2020 à Las Vegas en janvier, TCL a présenté un trio de nouveaux appareils, dont un smartphone 5G et un smartphone pliable. Malheureusement, ces derniers ne sont pas encore disponibles à l’achat. En attendant, TCL va plus loin avec un prototype de smartphone doté d’un écran « enroulable ».

L’appareil, qui n’a pas encore de nom, de prix ou de date de disponibilité, semble être plus une démonstration de technologie qu’autre chose. Mais, TCL a fourni des visuels qui donnent une assez bonne idée de son fonctionnement. Contrairement à la plupart des appareils pliables qui ont été commercialisés, l’incarnation de TCL utilise la technologie flexible AMOLED pour un écran qui coulisse, transformant les dimensions plus fines du smartphone en un facteur de forme plus proche de la forme d’un PC portable.

Une technologie de pointe

Le smartphone, d’une épaisseur de 9 mm, utilise des moteurs internes pour agrandir l’écran par défaut de 6,75 pouces d’un peu plus d’un pouce en appuyant sur un bouton. Selon TCL, cela ouvre la porte à « une expérience utilisateur entièrement nouvelle », qui comprend des « améliorations de l’interface utilisateur » en écran partagé et en mode multitâche. La société a déclaré que le grand axe et l’affichage enroulé éliminaient les plis discernables — ce qui a été le cas des appareils munis d’écrans AMOLED pliables.

TCL a également taquiné un appareil qui adopte la forme d’un accordéon. La société a déjà donné un aperçu de ce dispositif, mais il semble qu’elle dispose maintenant d’un prototype entièrement fonctionnel du concept de la table pliante, qui, selon elle, « sera le fer de lance d’une nouvelle catégorie de produits », et d’un dispositif qui adopte la forme d’un accordéon. Utilisant les technologies « DragonHinge » et « ButterflyHinge » précédemment dévoilées par TCL, cet appareil particulier commence sous la forme d’une tablette de 10 pouces et se termine sous la forme d’un appareil de 6,65 pouces, avec un rapport d’aspect de 20.8:9 et une résolution de 3K.

Une fois plié, l’appareil ressemble beaucoup à un smartphone très épais, bien qu’il ne soit pas tout à fait clair que TCL le présentera de cette façon — étant donné sa forme et sa taille actuelles, il est difficile de le voir remplacer le smartphone principal de quelqu’un.

L’avenir

Les entreprises jouent avec de nouveaux facteurs de forme pour voir ce qui fonctionne et ce qui plaît aux consommateurs, c’est pourquoi les sliders ont fait leur apparition. Mais les écrans entièrement flexibles promettent de transformer le paysage technologique.

Le concept de smartphones ayant un écran enroulable est probablement l’un des nouveaux concepts les plus intéressants de TCL, en grande partie parce qu’il ne ressemble à rien actuellement sur le marché.