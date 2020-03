La Galaxy Tab S6 Lite pourrait apporter un S Pen au milieu de gamme

Les écrans des smartphones sont peut-être plus denses en pixels, mais, grâce à des bords de plus en plus minces (voir quasi inexistant), ils conservent une taille extrêmement pratique. Toutefois, certaines choses sont encore mieux servies par un écran physiquement plus grand, et c’est là qu’interviennent les tablettes.

Il ne reste que quelques entreprises sur le marché Android qui fabriquent de telles tablettes, et Samsung pourrait être sur le point d’en lancer une pour garder sa place sur ce marché. Certes, les modèles se ressemblent année après année, mais Samsung continue à proposer quelques options chaque année.

L’année dernière, elle a même commencé à brouiller les lignes du milieu et haut de gamme dans sa Galaxy Tab S avec une Galaxy Tab S5e moins haut de gamme. Une autre tablette de milieu de gamme de ce type est prête à être commercialisée sous peu et, apparemment, elle sera lancée comme la Galaxy Tab S6 Lite.

La Galaxy Tab S5e n’était peut-être qu’une curiosité de dénomination puisqu’il n’y avait pas de Galaxy Tab S5. Cependant, d’après une référence sur le site de la Bluetooth SIG, une certaine tablette SM-P615 sera lancée comme la Galaxy Tab S6 Lite. On ne sait pas encore si elle ressemblera à la Galaxy Tab S6 (2019), mais elle ne sera certainement pas aussi haut de gamme.

Les résultats de Geekbench pour ce même modèle suggèrent un processeur de milieu de gamme, le Exynos 9611, couplé à 4 Go de RAM seulement. Cela la place déjà en dessous d’au moins une configuration de la Galaxy Tab S5e, ce qui pourrait signifier que cette tablette sera encore plus « Lite » que cela. Le « P » dans le numéro du modèle confirme toutefois plus ou moins la fonctionnalité du stylet S Pen, l’un des rares atouts uniques des tablettes Samsung et que la Galaxy Tab S5e n’avait pas.

Une réduction des coûts

Le S Pen semble avoir le même design que celui fourni avec la Galaxy Tab S6, ce qui signifie probablement qu’il y a une fente aimantée pour le stylet à l’arrière de la tablette, qui serait à la fois l’endroit où vous le stockez et le chargez. Cependant, il n’y a aucune garantie, d’autant plus que Samsung a peut-être délaissé cette caractéristique pour réduire les coûts.

La Galaxy Tab S6 Lite pourrait arriver bientôt s’il a déjà passé la certification Bluetooth, mais ne vous attendez pas à ce que Samsung la lance en grande pompe. Les fans de tablettes Android trouveront au moins du réconfort dans son existence, surtout si l’on considère que toutes les nouvelles tablettes de Huawei seront pratiquement inutilisables en dehors de la Chine du fait qu’elles n’auront pas les services de Google.