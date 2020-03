Les spécifications de la gamme de OnePlus 8 ont été divulguées

Il reste encore un mois avant que OnePlus ne fasse sa grande annonce qui pourrait être la plus importante depuis un certain temps. On s’attend à ce qu’il y ait trois, et pas seulement deux, smartphones lancés lors de l’événement, mais les différences exactes entre eux ont surtout porté sur le nom et en partie sur la taille. Cependant, grâce à quelques nouvelles fuites, nous pouvons maintenant avoir une image plus complète de ce que les smartphones apporteront, et au moins l’une d’entre elles pourrait être légèrement décevante.

Nous avons entendu des bribes d’information sur le trio de smartphones de la gamme OnePlus 8, mais 91mobiles et Ishan Agarwal les assemblent maintenant en quelque chose de plus facile à imaginer, du moins en ce qui concerne les spécifications.

Le OnePlus 8 et son grand frère, le OnePlus 8 Pro ont quelques points communs, dont un Snapdragon 865 avec la 5G, et même un double 5G pour le Pro. Tous deux sont également équipés d’écrans cadencés à 120 Hz, comme l’a laissé entendre la société au début de l’année. On va retrouver un bloc de caméra à triples capteurs photo à l’arrière, avec des capteurs de 48, 16 et 2 mégapixels.

Le OnePlus 8 Pro fait plus que simplement augmenter la taille de l’écran de 6,5 pouces du modèle de base à 6,65 pouces. Il ajoute également un capteur 3D de temps de vol (ToF) à l’arrière et, peut-être plus important encore, le support de la charge sans fil (tant attendu par les amoureux de la marque) pour la plus grande batterie d’une capacité de 4 500 mAh. Malheureusement, aucun mot sur la classification IP — on a entendu dire que le smartphone sera résistant à la poussière et à l’eau.

Il n’est donc pas surprenant que le OnePlus 8 Lite ait délaissé quelques caractéristiques phares pour mériter son surnom de « Lite ». Cela commence avec un processeur MediaTek Dimensity 1000 qui est dispose néanmoins de la 5G, mais seulement sur la bande inférieure à 6 GHz. L’écran plus petit de 6,4 pouces n’offre pas non plus de taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais monte jusqu’à 90 Hz. Sous le capot, il aurait 8 Go de RAM et des options de stockage interne de 128 Go ou 256 Go. La batterie pourrait avoir une capacité de 4 000 mAh et devrait supporter une charge de 30 watts. Et, bien sûr, il y a Android 10 dans tout ça.

Des smartphones plus onéreux

Agarwal estime également le prix du OnePlus 8 Lite à environ 460 euros. Selon les autres spécifications, cela peut sembler un peu cher pour ce qui pourrait être un smartphone de milieu de gamme. Il semble également que le OnePlus 8 démarrera à un prix plus élevé que d’habitude.

Certains spéculateurs se demandent également si l’introduction de ce modèle adorable n’est pas le signe d’une tarification anormalement gonflée pour les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, ce qui pourrait déranger certains amoureux de la marque qui ont adopté le « Never Settle ».