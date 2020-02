Le Redmi K30 Pro 5G pourrait se vanter du Snapdragon 865

Le lancement du Redmi K30 Pro est déjà confirmé pour le mois de mars. Il a également été confirmé que le Redmi K30 Pro sera équipé du dernier Snapdragon 865 de Qualcomm. Lu Weibing, directeur général de la marque Redmi, a fait part d’une image sur Weibo qui suggère que le Redmi K30 Pro sera un smartphone prêt pour la 5 G. Il offrira également un support 5G bi-mode.

Sa publication a également révélé que l’appareil sera également équipé d’une caméra plus puissante, une plus longue autonomie et une expérience utilisateur plus fluide. Le Redmi K30 Pro sera donc doté de spécifications qui, selon le directeur de la marque, représenteront un « véritable vaisseau amiral ».

Avec ce que nous avons vu du Redmi K20 l’année dernière, ainsi que ce que nous avons vu du Redmi K30 5G telle que révélée en décembre 2019, nous pouvons nous attendre à des choses formidables pour le K30 Pro en 2020.

Comme l’indique un récent teaser partagé par la société, le Redmi K30 Pro sera livrée avec un écran sans encoche. Le smartphone n’aura donc pas un écran poinçonné, et il sera équipé d’une caméra à déclenchement automatique. Le côté droit du Redmi K30 Pro sera équipé du bouton de volume et un bouton on/off. L’écran du smartphone pourrait être équipé d’un capteur d’empreintes digitales incrusté dans l’écran.

Un smartphone très attendu

Le Redmi K30 Pro pourrait être équipé d’un écran de 6,6 pouces. Il serait équipé d’une batterie d’une capacité de 4 700 mAh avec un support de charge rapide de 33 W, soit près de 6 W de plus que le Redmi K30 5G. Pour votre information, le Redmi K30 est équipé d’un support de charge rapide de 27 W.

En outre, pour la partie photo, le Redmi K30 Pro est équipé d’un bloc de caméra à quadruples capteurs photo à l’arrière, avec un capteur principal Sony IMX686 de 64 mégapixels. La caméra frontale pop-up pourrait être équipée de deux capteurs photo. Outre le processeur haut de gamme de Qualcomm, le smartphone sera couplé de 8 Go de mémoire vive et fonctionnera sous Android 10, probablement avec la surcouche MIUI 11.