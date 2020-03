La messagerie RCS sous Windows 10 arrive grâce à Your Phone

Il y a quelques années, Microsoft a lancé une application pour Windows 10 nommée Your Phone. Visant une intégration plus poussée entre les PC et les smartphones dans l’ère post Windows Phone, Your Phone a vu de nombreuses fonctionnalités lui être ajoutées depuis son lancement, et elle est aujourd’hui l’un des meilleurs moyens de lier votre smartphone Android à votre PC Windows. L’une des prochaines fonctionnalités pourrait bien être l’une des plus importantes à ce jour : la messagerie RCS (Rich Communication Services).

Avant que vous ne soyez trop enthousiaste, le support RCS dans Your Phone sera assez limité au début. Les premiers — et pour l’instant seulement — smartphones qui le prendront en charge sont les téléphones de la série Galaxy S20, qui ne seront pas disponibles avant le début du mois prochain. Ce sont également des appareils assez onéreux, étant les fleurons qu’ils sont, le S20 commençant à 909 euros.

Il est fort probable que le support s’étendra à des appareils tels que le Galaxy Z Flip, le Galaxy Note 10, la série Galaxy S10 et d’autres au fil du temps, et éventuellement à d’autres appareils Android par la suite.

Si vous avez un PC équipé de Windows 10 à la maison, vous pourrez utiliser la messagerie RCS dans l’application Your Phone. La nouvelle fonctionnalité a été révélée par Roberto Bojorquez, dirigeant chez Microsoft, sur Twitter. Bojorquez ne donne pas de calendrier précis pour le lancement de cette fonctionnalité, ce qui nous laisse supposer (ou du moins espérer) que Microsoft la rendra disponible au lancement de la série Galaxy S20 ou peu de temps après.

Proud to announce that we have partnered with the Samsung Messages team to bring RCS messaging support to #yourphone app via #linktowindows. Starting with the #galaxys20series you will be able to send and receive RCS texts from PC if your default SMS app is Samsung Messages!

—Roberto Bojorquez [Microsoft] (@bojorchess) February 15, 2020