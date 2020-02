La date de sortie du nouvel iPad Pro 2020 pourrait être la même que celle de l’iPhone SE 2

Il y a deux produits Apple très attendus que nous attendons depuis un certain temps — il s’agit du nouvel iPad Pro et de l’iPhone SE 2. Et bien que nous ayons entendu dire que l’iPhone SE 2 pourrait sortir en mars 2020, il semble que l’iPad Pro 2020 pourrait également sortir au même moment.

Cette nouvelle provient de Digitimes, un site d’information taïwanais qui présente des informations sur les chaînes de production et l’industrie. Le site publie un bref rapport indiquant que les modèles d’iPad Pro 2020 sont entrés en production, avec une date de sortie fixée en mars pour leur annonce.

Par conséquent, le mois prochain, si l’on en croit cette nouvelle rumeur, nous pourrions voir de nouveaux ajouts dans la gamme de tablettes haut de gamme d’Apple, une évolution très attendue puisqu’il n’y avait pas de modèles 2019 pour succéder aux iPad Pro 2018.

De plus, nous avons entendu de nombreux rapports indiquant qu’un nouvel iPhone SE 2 sortiront également en mars, il est donc probable que les nouveaux produits d’Apple soient dévoilés en même temps.

L’iPhone SE était un smartphone plus petit et plus abordable d’Apple, lancé en 2016, offrant aux utilisateurs un accès à iOS et à l’écosystème Apple à un prix inférieur. Alors qu’un successeur a été annoncé depuis des années, les nouvelles qui l’entourent se sont multipliées, rendant la probable date de sortie quelque chose de réel.

Une grosse année pour Apple

Bien sûr, il vaut la peine de prendre cette rumeur avec des pincettes : premièrement, on ne sait pas exactement d’où Digitimes a obtenu l’information, bien qu’elle soit normalement fiable à cet égard, et deuxièmement, nous avons entendu dire que le coronavirus pourrait faire reculer la date de sortie de l’iPhone SE 2 (en raison de problèmes de production) et qu’il pourrait en être de même pour les nouveaux modèles d’iPad Pro en 2020.

Mais nous le saurons bientôt, car au moment où j’écris ces lignes, nous sommes presque en mars, donc l’annonce d’Apple pourrait être très proche.