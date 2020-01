Google et Valve apportent Steam aux Chromebooks, et c’est grâce à Linux

Les possesseurs d’un dispositif Chrome OS pourraient un jour être capables de jouer à des jeux de Steam. Dans une interview accordée à Android Police, un chef de produit de Chrome OS a déclaré que Google travaille pour permettre à Chromebooks de faire fonctionner la plateforme de jeux de Valve, apparemment avec l’aide de la société. Aucune date de sortie n’a été donnée sur le moment où le support pourrait arriver.

C’est une annonce intrigante, mais étrange. Google a travaillé à étendre les capacités de Chrome OS au cours des dernières années en lui permettant d’exécuter des applications natives d’Android, de sorte qu’il ne soit pas entièrement dépendant du Web. L’ajout de Steam pousserait cela encore plus loin, en ouvrant les Chromebooks aux centaines de jeux qui offrent un support pour Linux, sur lequel Chrome OS est basé.

Mais, les Chromebooks sont en général des appareils à faible consommation d’énergie, conçus pour faire fonctionner un navigateur Web et pas beaucoup plus. Il est difficile d’imaginer que les jeux fonctionneraient bien sur la grande majorité des Chromebooks actuellement disponibles, bien que Steam offre une large sélection de titres indépendants plus petits et moins exigeants graphiquement. Néanmoins, le support de Steam ne sera probablement utile que pour les appareils haut de gamme pour le moment.

Kan Liu, le directeur produit de Chrome OS qui a parlé avec Android Police, a déclaré que des Chromebooks plus puissants vont arriver, en particulier ceux qui seront équipés de processeurs AMD.

Un réel besoin ?

Même si son utilité est limitée, cela se traduit toujours par plus de choses que vous pouvez faire sur Chrome OS, et ce n’est en aucun cas une mauvaise chose. Comme le souligne Android Police, les titres occasionnels et les jeux plus anciens pourraient très bien fonctionner sur certaines machines.

En même temps, c’est un peu surprenant de voir Google donner la priorité aux jeux natifs sur Chrome OS — son système d’exploitation orienté cloud — alors que Google est aussi en train de développer Stadia, un service de streaming de jeux qui ne nécessite pas de matériel local puissant. Cependant, Stadia est toujours livré avec un grand nombre de limitations (une petite bibliothèque de jeux parmi elles), donc les deux offres ne répondent pas nécessairement aux mêmes besoins.