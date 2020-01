Huawei P40 Pro Premium Edition, le futur As de la photo ?

Huawei P40 Pro Premium Edition, le futur As de la photo ?

La toute nouvelle gamme de smartphones Huawei P40 est récemment apparue sur la toile, nous offrant un premier regard de ce que l’on peut attendre la société chinoise. Et, comme indiqué ce matin, il est probable de voir une troisième variante de Huawei P40, à savoir le P40 Pro PE (Premium Edition).

Cette variante pourrait être le must-have pour les amoureux de la photo, avec un agencement de caméra à cinq objectifs, et d’une configuration de caméra frontale à double objectifs logée dans un écran poinçonné. En outre, la différence de dispositions des caméras sur les 3 smartphones a également été divulguée.

Plus tôt dans la matinée, @evleaks a partagé une image du présuposé Huawei P40 Pro PE (Premium Edition), qui révèle que le smartphone aura un revêtement en céramique en noir ou blanc, mais montre surtout le bloc de caméra rectangulaire à l’arrière. De plus, la fuite @RAT950 partage des images de la configuration arrière de la caméra sur les futurs Huawei P40, P40 Pro et P40 Pro Premium Edition afin de très clairement voir la distinction entre les différents modules de caméra.

Le Huawei P40 présente un agencement de caméra arrière à 3 objectifs, tandis que le Huawei P40 Pro montre un agencement de caméra à quadruple objectif. D’autre part, le Huawei P40 Pro Premium Edition, censé être le modèle très haut de gamme — qui concurrencera l’iPhone 11 Pro Max et le futur Galaxy S20 Ultra, se vantera d’un module de caméra à 5 objectifs. L’énorme avantage de cette configuration est la lentille de marque Leica, couvrant une distance focale de 18 à 240 mm, ce qui entre l’ultra-large et le téléobjectif.

Cela fait probablement référence à la lentille du périscope répandue sur le smartphone qui devrait prendre en charge le zoom optique 10x.

Rendez-vous en mars

Enfin, MyDrivers rapporte que le P40 Pro sera certainement équipé d’un capteur principal de 52 mégapixels avec une dimension de 1/1,33 pouce qui sera certainement personnalisée par Sony. Ce dernier devrait se vanter d’une matrice « Quad Quad Bayer », qui juxtaposera par deux fois les pixels contigus. Autrement dit, 16 pixels seront regroupés en un seul, dans un processus connu comme le « pixel-binning ». Cette technologie devrait permettre de capturer de meilleurs clichés dans des endroits très sombres.

Huawei devrait lancer ses Huawei P40, P40 Pro et P40 Pro PE (Premium Edition) en mars de cette année lors d’un événement à Paris.