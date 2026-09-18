Tout savoir sur Android 17

Google a lancé Android 17 (API 37) début 2026, avec un objectif clair : rendre le système plus adaptatif sur grand écran, plus continu entre appareils, et surtout beaucoup plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Voici tout ce qu’il faut savoir, des fonctionnalités phares au calendrier de sortie.

Quels appareils sont compatibles ?

La bêta 1 d’Android 17 a listé tous les Pixel éligibles : Pixel 6, 6 Pro et 6a, Pixel 7, 7 Pro et 7a, Pixel Fold et Pixel Tablet, Pixel 8, 8 Pro et 8a, toute la gamme Pixel 9 (y compris 9 Pro Fold), et la gamme Pixel 10. Au-delà des Pixel, Android 17 se déploie aussi via les surcouches des autres constructeurs : Samsung prépare One UI 9 sur cette base, Xiaomi mise sur HyperOS 4, OPPO et OnePlus sur ColorOS 17 et OxygenOS 17, et Nothing a lancé Nothing OS 5.0 dessus fin août 2026.

Gemini Intelligence : Android devient agentique

La nouveauté la plus ambitieuse a été dévoilée à l’Android Show 2026 : avec Gemini Intelligence, l’OS ne se contente plus de répondre aux commandes, il cherche à anticiper les besoins de l’utilisateur. Concrètement, Google a présenté de nouveaux outils développeurs pour des agents IA capables d’agir directement dans les applications, sans que l’utilisateur ait besoin de les ouvrir lui-même — un pas de plus vers l’IA agentique qui s’impose chez tous les grands éditeurs en 2026.

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La continuité entre appareils, enfin à la hauteur d’Apple

Android a longtemps accusé un retard sur la continuité entre appareils. Android 17 s’y attaque sur deux fronts. D’abord avec Continue On (initialement présenté sous le nom Transfert) : commencer une recherche ou une activité sur son smartphone, puis la reprendre instantanément sur sa tablette, son Chromebook ou le web, sans tout recommencer. Ensuite avec Tap to Share, qui simplifie le partage de fichiers existant de Quick Share pour un usage aussi direct que l’AirDrop d’Apple.

Confidentialité, sécurité et bien-être numérique

Plusieurs nouveautés touchent à la protection des données et à la relation à l’écran. Android 17 introduit enfin un verrouillage natif des applications, une fonction réclamée depuis des années, qui va plus loin que l’Espace privé existant. Côté bien-être numérique, Pause Point introduit une pause de dix secondes avant l’ouverture des applications jugées « distrayantes », pour casser le réflexe du scroll automatique. Sur le plan technique, Android 17 (API 37) retire aussi la possibilité pour les applications de refuser les règles d’adaptabilité sur les grands écrans (tablettes, pliables ouverts, fenêtres) — la fin de l’opt-out sur ce point.

Interface et qualité de vie

Plusieurs ajustements plus discrets complètent la liste. Les Paramètres rapides réintroduisent des bascules Wi-Fi et données mobiles distinctes, après la suppression critiquée de la tuile Internet unique. L’écran verrouillé profite de Min Mode, qui transforme l’Always-On Display en hub interactif à faible consommation capable d’afficher des informations en temps réel (Google Maps, par exemple). Les joueurs ne sont pas oubliés, avec un remapping des manettes intégré au niveau système. Et dès la bêta 2, Google a resserré la sécurité et testé un multitâche façon « mini-fenêtres » disponible plus largement dans l’interface.

Calendrier de sortie

Avec Android 17, Google a aussi changé de méthode : fini le programme « Developer Preview », place à Android Canary, un canal « always-on » qui fait atterrir les nouveautés plus tôt et en continu. La bêta 1 est arrivée en février 2026, avec une Platform Stability (API et comportements applicatifs quasi définitifs) visée pour mars, et une sortie stable ciblée au deuxième trimestre 2026. À l’été, l’adoption par les surcouches constructeurs (One UI 9, ColorOS 17, HyperOS 4, Nothing OS 5.0) confirmait qu’Android 17 avait bien atteint sa version stable.