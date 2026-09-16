Xiaomi ouvre officiellement le programme bêta mondial de HyperOS 4, quelques jours après avoir dévoilé la nouvelle génération de son système d’exploitation. Les premiers Xiaomi 17 peuvent désormais rejoindre le programme, avant son extension à plusieurs modèles supplémentaires dès le 17 septembre.

Derrière les changements graphiques, Xiaomi concentre surtout ses efforts sur les fondations du système. HyperOS 4 introduit de nouvelles technologies de gestion du processeur et de la mémoire, réécrit plusieurs applications système et développe HyperAI, avec une ambition claire : conserver une interface fluide même après plusieurs heures d’utilisation intensive.

HyperCore s’attaque aux instructions inutiles et à la mémoire

Après avoir progressivement reconstruit l’architecture de son système au cours des trois précédentes générations, Xiaomi affirme avoir travaillé cette fois à un niveau encore plus profond. HyperOS 4 optimise notamment l’exécution des instructions, la gestion de la mémoire et les coûts fixes associés aux applications natives.

Ces évolutions sont regroupées autour de Xiaomi HyperCore, l’ensemble de technologies qui constitue désormais l’une des fondations techniques de HyperOS. Deux nouveautés sont particulièrement mises en avant : Precision Workload Scheduling et Memory Preloading.

La première analyse en temps réel l’exécution des instructions au niveau des threads afin d’identifier les tâches consommant inutilement des ressources. Xiaomi explique avoir étudié plus d’une centaine de scénarios courants et utilise désormais le nombre d’instructions exécutées comme indicateur central pour détecter les anomalies.

Dans l’appareil photo, par exemple, le système peut établir une analyse en cinq niveaux de la charge d’instructions. HyperOS 4 cherche ensuite à supprimer les calculs redondants, les utilisations anormales de la mémoire et les réveils inutiles de services en arrière-plan.

Selon les mesures de Xiaomi, cette approche permettrait de réduire le nombre total d’instructions de 14,7 %, avec une baisse de 27,7 % dans les applications maison et de 9,6 % dans les applications tierces. Ces résultats restent des chiffres fournis par le constructeur et devront naturellement être confrontés aux tests réalisés sur les versions finales.

HyperOS 4 anticipe les besoins en mémoire des applications

La seconde nouveauté importante de HyperCore concerne la RAM. Lorsqu’une application demande une grande quantité de mémoire, la fragmentation peut empêcher le système de lui fournir immédiatement les blocs nécessaires. Cette situation peut provoquer des ralentissements ou des pertes d’images, particulièrement après plusieurs heures d’utilisation.

Avec Memory Preloading, HyperOS 4 cherche à anticiper le problème plutôt qu’à le corriger au dernier moment. Le système apprend les besoins en mémoire associés au lancement des différentes applications et prépare les ressources nécessaires avant leur utilisation. Lors de l’ouverture de l’appareil photo, par exemple, HyperOS peut réserver à l’avance la mémoire destinée à l’aperçu du viseur et au changement d’objectif. L’objectif est de réduire les opérations de réorganisation de la mémoire précisément au moment où l’utilisateur attend une réponse immédiate du smartphone.

Xiaomi affirme qu’après huit heures d’utilisation continue, un même appareil sous HyperOS 4 disposerait de 33 % de mémoire disponible supplémentaire par rapport à HyperOS 3.

Cette approche montre surtout que le constructeur ne cherche plus uniquement à améliorer les performances mesurées juste après un redémarrage. Une partie importante du travail porte désormais sur la dégradation progressive de la fluidité, phénomène bien plus représentatif de l’utilisation réelle d’un smartphone au quotidien.

Xiaomi réécrit ses applications système pour éliminer les micro-ralentissements

HyperOS 4 introduit également le Xiaomi HyperOS Application Runtime Environment, une nouvelle couche d’exécution conçue spécifiquement pour les applications développées par Xiaomi.

Dans un modèle traditionnel, chaque processus peut charger son propre environnement d’exécution, occupant entre 10 et 20 Mo de mémoire. Avec plus d’une centaine de processus actifs après le démarrage, cette duplication finit par représenter une quantité importante de RAM.

Xiaomi adopte désormais deux chemins d’exécution différents. Le premier, destiné aux interfaces pilotées par leur état, repose entièrement sur du code machine direct. Le second active les capacités nécessaires à la demande afin d’éviter de charger systématiquement un environnement complet.

Le constructeur est allé jusqu’à réécrire intégralement plusieurs composants majeurs, notamment le System Launcher, la Galerie et l’application Météo, dans un langage présenté comme plus efficace. L’architecture, les frameworks, les outils de développement, les systèmes de débogage et l’infrastructure de tests ont également été adaptés. Xiaomi indique avoir procédé à une vérification complète de la compatibilité.

L’un des objectifs est notamment de supprimer les micro-saccades liées au garbage collector. Après neuf heures d’utilisation, Xiaomi mesure ainsi une réduction de 9,4 % du temps nécessaire au lancement à chaud sur une séquence de 30 ouvertures d’applications.

La Galerie profite d’optimisations encore plus visibles sur le papier. L’analyse de 10 000 photos serait 90 % plus rapide, tandis que l’utilisation du processeur reculerait de 28 % et celle de la mémoire de 32 %. Xiaomi promet également la disparition des espaces blancs lors d’un défilement très rapide des miniatures.

Même l’application Météo sert de démonstration technique. Malgré ses animations physiques en temps réel, l’association du nouveau runtime, de Precision Workload Scheduling et de Memory Preloading réduirait de 30,3 % le nombre d’images perdues dans les scénarios les plus exigeants.

Soft Light Glass fait évoluer le design de HyperOS

Cette refonte technique s’accompagne d’une évolution visuelle plus immédiatement perceptible. HyperOS 4 poursuit la philosophie Alive Aesthetics de Xiaomi autour de trois éléments : les textures, la lumière et les ombres, ainsi que la profondeur. La nouvelle identité baptisée Soft Light Glass mélange transparence, gradients organiques et diffusion de la lumière.

Les effets lumineux réagissent également aux interactions. Déplacer des icônes sur l’écran d’accueil ou ouvrir le centre de contrôle peut ainsi modifier dynamiquement certains éléments de l’interface, donnant davantage de profondeur au système sans nécessairement multiplier les animations spectaculaires.

L’écran de verrouillage devient parallèlement beaucoup plus personnalisable. L’horloge peut être redimensionnée sur deux axes, utiliser une ou deux lignes et être repositionnée librement, avec différentes typographies intégrées au rendu Soft Light Glass.

Xiaomi revoit aussi la présentation des notifications, désormais empilées sous forme de cartes compactes en bas de l’écran avant de pouvoir être développées d’un geste. Sur l’écran d’accueil, les dossiers peuvent prendre plusieurs formats allant du 1 × 1 au 4 × 2, offrant davantage de liberté dans l’organisation des applications.

Les applications maison adoptent enfin des structures visuelles communes et des cadres flottants capables de s’adapter aux différents formats d’écran. Cette dernière évolution est particulièrement importante pour Xiaomi, dont HyperOS doit aujourd’hui fonctionner aussi bien sur des smartphones compacts que sur de grands modèles et des tablettes.

HyperAI transforme les notes vocales en contenus structurés

L’intelligence artificielle occupe naturellement une place plus importante dans cette génération. Xiaomi HyperAI étend ses capacités de compréhension du texte, de la voix et des contenus visuels à plusieurs applications système. L’une des nouveautés les plus intéressantes est AI Voice Note, directement intégrée à Notes.

Une note vocale peut être transcrite puis restructurée automatiquement. L’utilisateur peut ensuite formuler des demandes en langage naturel afin de transformer une idée encore imprécise en contenu exploitable, par exemple une carte mentale ou une liste de tâches.

Xiaomi améliore également son système de reconnaissance vocale. Pendant un enregistrement, il devient possible d’ajouter des marqueurs visuels qui sont ensuite intégrés à une chronologie interactive aux côtés des horodatages traditionnels.

Le système peut par ailleurs ignorer automatiquement les passages silencieux pendant la lecture. Pour des réunions, des cours ou de longues notes vocales, cette combinaison entre transcription, repères et navigation pourrait se révéler plus utile qu’un simple résumé généré à la fin de l’enregistrement.

L’enjeu pour Xiaomi sera désormais de transformer HyperAI en une couche réellement intégrée au système plutôt qu’en une collection de fonctions séparées. Les optimisations profondes de HyperCore pourraient justement jouer un rôle important à mesure que davantage de traitements d’IA seront exécutés directement sur les appareils.

Smart Hub et bêta mondiale : Xiaomi prépare aussi son écosystème

HyperOS 4 ne s’arrête pas au smartphone. Le nouveau Xiaomi Smart Hub centralise davantage la gestion des appareils connectés et des automatisations. Les utilisateurs peuvent épingler leurs équipements ou scénarios les plus fréquents en haut de l’interface, puis les retrouver directement depuis le centre de contrôle. Il devient également possible de basculer entre différentes listes d’appareils, une fonction pensée notamment pour les utilisateurs qui gèrent plusieurs logements ou environnements connectés.

Cette dimension illustre progressivement le véritable rôle de HyperOS. Xiaomi ne développe plus seulement une surcouche Android pour ses smartphones, mais une interface commune destinée à relier une gamme extrêmement large d’appareils.

Rendez-vous sur Xiaomi Community

Le programme Global Beta de HyperOS 4 est désormais ouvert via Xiaomi Community. Le recrutement commence avec les Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 et Leica Leitzphone powered by Xiaomi. À partir du 17 septembre, les Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra et Xiaomi 15 rejoindront à leur tour le programme.

Les participants sélectionnés recevront progressivement la mise à jour et pourront également vérifier sa disponibilité depuis les paramètres du téléphone. Xiaomi précise que les performances, les fonctionnalités et la compatibilité continueront d’être ajustées pendant toute la phase bêta avant le déploiement stable.

Avec HyperOS 4, la transformation la plus intéressante se trouve finalement moins dans les nouveaux effets de verre que sous l’interface. En optimisant l’exécution des instructions, en anticipant les besoins en mémoire et en réécrivant ses propres applications, Xiaomi cherche à résoudre un problème que connaissent tous les systèmes mobiles modernes : rester aussi fluide après huit heures d’utilisation qu’au cours des cinq premières minutes.