Google déploie son Pixel Drop de septembre 2026, une mise à jour réservée aux appareils Pixel qui apporte six nouveautés aux smartphones et montres de la marque. La détection des arnaques gagne notamment du terrain dans Messages et Gboard, tandis que Pixel VIPs évolue et que de nouveaux gestes arrivent sur les Pixel Watch.

Mais le détail le plus intéressant est peut-être ailleurs : une grande partie de ces fonctions reste accessible à partir du Pixel 6 lancé en 2021. Cinq ans après sa commercialisation, l’ancien flagship continue ainsi de recevoir plusieurs des nouveautés logicielles proposées aux Pixel 11.

Un Pixel Drop à ne pas confondre avec la mise à jour Android de septembre

Le déploiement du nouveau Pixel Drop débute aujourd’hui sur les smartphones, tablettes et montres compatibles. Google introduit au total quatre nouveautés côté téléphone et deux améliorations destinées aux Pixel Watch.

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Cette mise à jour ne doit pas être confondue avec le Android Drop de Septembre déployé précédemment. Ce dernier concernait plus largement l’écosystème Android, avec plusieurs évolutions autour de Gemini, Find Hub ou encore Google Messages accessibles sur différentes marques de smartphones.

Le Pixel Drop reste au contraire une vitrine des fonctions que Google réserve à son propre matériel. C’est précisément cette couche logicielle exclusive qui permet aujourd’hui au constructeur de différencier ses Pixel alors que la base Android est partagée avec Samsung, Xiaomi et de nombreux autres fabricants.

Cette édition de septembre n’est pas la plus spectaculaire en matière de nouvelles fonctions, mais elle se concentre sur deux axes devenus importants pour Google : la sécurité face aux escroqueries numériques et la continuité du support logiciel sur plusieurs générations de Pixel.

Détection d’escroquerie s’étend à Messages et directement au clavier

La détection des arnaques constitue la principale évolution de cette mise à jour. Google étend tout d’abord les alertes de Détection d’escroquerie associées aux applications de messagerie. Le système peut analyser les notifications provenant des conversations afin de signaler celles présentant les caractéristiques d’une tentative d’escroquerie.

Cette fonction devient disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, à Singapour, en Inde, en Allemagne, au Mexique, au Japon et en France, avec une prise en charge de sept langues.

Google va toutefois plus loin avec une seconde couche directement intégrée à l’expérience de saisie. Détection d’escroquerie peut désormais afficher des avertissements dans Gboard lorsqu’un contenu suspect est identifié pendant une conversation. Cette nouveauté reste pour l’instant limitée aux États-Unis, mais fonctionne dans dix langues. Google indique également qu’elle peut interagir avec d’autres claviers grâce au système Keyboard Suggestions.

L’intérêt est de rapprocher l’avertissement du moment où l’utilisateur est susceptible de répondre à un message frauduleux. Plutôt que de compter uniquement sur une alerte en amont, le Pixel peut intervenir au sein même de la conversation, lorsque la demande d’argent, de données personnelles ou d’une autre action suspecte devient concrète.

La différence de disponibilité géographique reste néanmoins importante. Alors que les alertes liées aux notifications atteignent déjà dix pays, la protection intégrée au clavier demeure cantonnée au marché américain.

Google fait de la lutte contre les arnaques un argument des Pixel

Cette approche devient progressivement l’un des éléments de différenciation logicielle de Google. Samsung dispose également d’un système de Détection d’escroquerie sur la gamme Galaxy S26, directement intégré à son application Téléphone. Son déploiement initial était toutefois plus limité, notamment en matière de langues et de régions, et la fonction était désactivée par défaut.

Les Pixel disposent aujourd’hui d’une protection répartie entre plusieurs couches du système, des appels aux messages jusqu’au clavier. L’objectif n’est plus uniquement de filtrer un numéro connu comme malveillant, mais d’identifier le contexte d’une conversation susceptible de basculer vers une tentative d’escroquerie.

Apple ne propose pas encore d’équivalent directement comparable activé par défaut sur l’iPhone. Google avait d’ailleurs financé des évaluations concluant à une couverture plus étendue d’Android face à certaines formes d’arnaques numériques, mais ces résultats doivent être replacés dans leur contexte puisque l’étude était commanditée par Google lui-même.

Cette concurrence pourrait devenir importante. À mesure que les escroqueries utilisent des messages mieux rédigés, des appels automatisés et des contenus générés par IA, la capacité du système d’exploitation à interpréter le contexte plutôt qu’à simplement bloquer des numéros connus devient un nouvel enjeu de sécurité.

Pixel VIPs évolue et Harry Potter s’invite dans l’interface

Le Pixel Drop ne se limite pas à la sécurité. Les Contacts VIP Pixel bénéficie d’une nouvelle présentation de ses widgets, avec des actions permettant d’appeler ou d’envoyer rapidement un message aux contacts importants. Des badges signalent les messages non lus ou considérés comme urgents, tandis qu’un menu flottant placé en bas de l’interface facilite le passage d’un profil à l’autre.

Cette évolution est disponible sur les Pixel 6 et modèles plus récents, indépendamment de la région ou de la langue, sous réserve de disposer des versions nécessaires de Contacts et de l’application VIP Pixel.

Google ajoute également une touche beaucoup plus ludique avec les packs de thème Harry Potter pour fêter la sortie des livres audio. Ces thèmes modifient en une seule opération le fond d’écran, les icônes et les sons du smartphone afin de reprendre l’univers des éditions audio intégrales disponibles sur Audible.

Trois ambiances sont proposées autour du voyage vers Poudlard, d’une scène avec un hippogriffe et du Quidditch. Elles sont là encore accessibles à partir du Pixel 6.

Ces packs resteront toutefois temporaires et seront proposés jusqu’au 31 décembre. Dans les marchés éligibles, Google accompagne également l’opération d’un essai Audible de deux mois, disponible sous conditions jusqu’au 24 janvier 2027.

Les Pixel Watch gagnent deux nouveaux gestes

Google profite également du Pixel Drop pour faire évoluer l’utilisation de ses montres connectées. Sur la Pixel Watch 4 et les générations suivantes, Raise to Talk bénéficie d’un modèle de reconnaissance gestuelle amélioré. Cette fonction permet de déclencher plus naturellement une interaction vocale en levant le poignet, sans devoir systématiquement toucher l’écran.

La Pixel Watch 3 et les modèles plus récents gagnent de leur côté une extension des commandes à une main. Un geste de pincement permet désormais d’ouvrir le panneau de notifications puis de le faire défiler.

Ces améliorations peuvent sembler mineures, mais elles répondent à une contrainte particulière des montres : chaque interaction tactile est moins confortable que sur un smartphone. Les gestes permettent donc de consulter certaines informations lorsque l’autre main est occupée, tout en réduisant la dépendance au petit écran.

La Pixel Tablet occupe une position un peu particulière dans ce déploiement. Elle profite de certaines nouveautés autour de Pixel VIPs et des thèmes, mais les deux évolutions de Scam Detection ne lui sont pas proposées.

Le Pixel 6 reste étonnamment présent cinq ans après son lancement

Le point le plus révélateur de ce Pixel Drop concerne finalement sa compatibilité. Commercialisé en octobre 2021, le Pixel 6 reçoit encore les évolutions de VIP Pixel, les nouveaux thèmes et les extensions compatibles de Détection d’escroquerie. Il profite donc d’une grande partie des nouveautés également disponibles sur les Pixel 11 de 2026.

Cette continuité donne davantage de valeur au support logiciel de Google. Les longues promesses de mises à jour sont devenues courantes sur le marché, mais leur intérêt dépend aussi de la capacité d’un ancien appareil à recevoir de nouvelles fonctions plutôt que de simples correctifs de sécurité.

Toutes les nouveautés ne peuvent évidemment pas être rétroportées. Certaines fonctions reposent sur des composants matériels ou des capacités d’IA absentes des anciennes générations. Mais lorsqu’une évolution peut fonctionner sur un Tensor vieux de cinq ans, Google semble ici choisir de ne pas la réserver artificiellement à ses derniers smartphones.

C’est probablement l’un des arguments les plus intéressants de cette mise à jour. Le Pixel Drop de septembre ne transforme pas radicalement l’expérience Pixel, mais il montre comment Google peut faire évoluer son matériel longtemps après sa sortie.

Dans un marché où les smartphones premium progressent désormais par petites étapes matérielles, la vraie différence pourrait de plus en plus se mesurer après l’achat : non pas à ce qu’un téléphone sait faire le jour de son lancement, mais à ce qu’il continue d’apprendre cinq ans plus tard.